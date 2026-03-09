Πέθανε στα 65 από καρκίνο η πρωταγωνίστρια των Ghostbusters Τζένιφερ Ράνιον

Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη, είχε αποκτήσει δύο παιδιά και τα τελευταία χρόνια είχε αφήσει πίσω της την καριέρα στην υποκριτική