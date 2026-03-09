Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
Πέθανε στα 65 από καρκίνο η πρωταγωνίστρια των Ghostbusters Τζένιφερ Ράνιον
Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη, είχε αποκτήσει δύο παιδιά και τα τελευταία χρόνια είχε αφήσει πίσω της την καριέρα στην υποκριτική
Την τελευταία της πνοή άφησε η πρωταγωνίστρια των Ghostbusters, Τζένιφερ Ράνιον, σε ηλικία 65 ετών, ύστερα από μία σκληρή μάχη που έδινε το τελευταίο διάστημα της ζωής της με τον καρκίνο.
Η είδηση επιβεβαιώθηκε έπειτα από ανάρτηση που έκανε η φίλη της, Έριν Μέρφι, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Κυριακή 8 Μαρτίου.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Με μεγάλη λύπη σας ανακοινώνω ότι η φίλη μου Τζένιφερ Ράνιον Κόρμαν απεβίωσε μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις ότι θα γίνετε φίλοι πριν καν τους γνωρίσεις. Ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα. Θα μου λείψεις, Τζεν. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά σου και τα όμορφα παιδιά σου».
Η οικογένειά της, σύμφωνα με τη Daily Mail δήλωσε: «Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, η αγαπημένη μας Τζένιφερ απεβίωσε. Ήταν ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι που τελείωσε με την οικογένειά της να την περιβάλλει. Θα την θυμόμαστε πάντα για την αγάπη της για τη ζωή και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και τους φίλους της. Μας κοιτάζει όλους από ψηλά με το όμορφο χαμόγελό της. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζεν».
Η Τζένιφερ Ράνιον ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός που έγινε γνωστή κυρίως τη δεκαετία του 1980 μέσα από κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους. Η ηθοποιός γεννήθηκε την 1η Απριλίου 1960 στο Σικάγο και ήταν κόρη του ραδιοφωνικού εκφωνητή και DJ Τζιμ Ράνιον και της ηθοποιού Τζέιν Ρόμπερτς. Μεγάλωσε σε διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η καριέρα του πατέρα της στο ραδιόφωνο απαιτούσε συχνές μετακινήσεις της οικογένειας. Στα πρώτα βήματα της καριέρας της εμφανίστηκε στη σαπουνόπερα Another World, όπου υποδύθηκε τη Σάλι Φρέιμ από το 1981 έως το 1983. Το 1984 συμμετείχε στην επιτυχημένη ταινία Ghostbusters, ως φοιτήτρια που συμμετέχει σε πείραμα του χαρακτήρα Πίτερ Βένκμαν, ενώ την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στην κωμωδία Up the Creek.
Αργότερα συμμετείχε σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως η δημοφιλής σειρά μυστηρίου Murder, She Wrote, καθώς και στη σειρά Beverly Hills, 90210. Το 1988 πρωταγωνίστησε στην ταινία The In Crowd και εμφανίστηκε στον πιλότο της σειράς Quantum Leap, ενώ την ίδια περίοδο συμμετείχε και στην κωμωδία 18 Again!.
Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, παντρεύτηκε στις 9 Μαρτίου 1991 τον προπονητή πανεπιστημιακού μπάσκετ Τοντ Κόρμαν. Το ζευγάρι απέκτησε δύο παιδιά. Σε συνέντευξή της το 2014 είχε αποκαλύψει ότι είχε ουσιαστικά αποσυρθεί από την υποκριτική και εργαζόταν ως δασκάλα, ενώ παράλληλα παρουσίαζε και ένα podcast μαγειρικής.
Η οικογένειά της, σύμφωνα με τη Daily Mail δήλωσε: «Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, η αγαπημένη μας Τζένιφερ απεβίωσε. Ήταν ένα μακρύ και δύσκολο ταξίδι που τελείωσε με την οικογένειά της να την περιβάλλει. Θα την θυμόμαστε πάντα για την αγάπη της για τη ζωή και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και τους φίλους της. Μας κοιτάζει όλους από ψηλά με το όμορφο χαμόγελό της. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζεν».
Jennifer Runyon dead at 65: Ghostbusters and Charles in Charge actress passes after health battle https://t.co/BZsZX5HnPK— Daily Mail (@DailyMail) March 9, 2026
