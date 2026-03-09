Με τη στήριξη της HELLENiQ ENERGY, οι Φοιτητικές Εστίες αποκτούν σύγχρονους και πιο λειτουργικούς χώρους
«Τη λατρεύω»: Ο γιος της Όντρεϊ Χέπμπορν στηρίζει την επιλογή της Λίλι Κόλινς για τον ρόλο της μητέρας του σε ταινία
Η ηθοποιός θα υποδυθεί τη θρυλική σταρ σε φιλμ για την περίοδο του «Breakfast at Tiffany’s»
Η επιλογή της Λίλι Κόλινς για τον ρόλο της Όντρεϊ Χέπμπορν σε νέα κινηματογραφική παραγωγή που θα επικεντρώνεται στην περίοδο του «Breakfast at Tiffany’s» έχει προκαλέσει συζητήσεις στο ίντερνετ, με τον γιο της θρυλικής ηθοποιού να εκφράζει θετική στάση απέναντι στο casting.
Η Κόλινς θα υποδυθεί τη Χέπμπορν σε ταινία που βασίζεται στο βιβλίο «Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany’s and the Dawn of the Modern Woman» του Σαμ Γουάσον. Η ταινία θα επικεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη περίοδο της καριέρας της σταρ, όταν γύριζε την ταινία «Breakfast at Tiffany’s» το 1961.
Η είδηση του casting προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στο ίντερνετ. Ορισμένοι χαρακτήρισαν την επιλογή «τέλεια», σημειώνοντας ότι η Κόλινς είναι «η πιο κατάλληλη για να υποδυθεί την Όντρεϊ Χέπμπορν». Άλλοι εξέφρασαν επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι «η Όντρεϊ ήταν μοναδική και δεν μπορεί να αντικατασταθεί».
Ο Σον Χέπμπορν Φερέρ, γιος της ηθοποιού και συγγραφέας της βιογραφίας «Intimate Audrey», σχολίασε την είδηση σε δήλωσή του στο Fox News Digital. «Λατρεύω τη Λίλι Κόλινς. Ο Σαμ Γουάσον, συγγραφέας του βιβλίου, είναι καλός φίλος μου και χαίρομαι πολύ γι’ αυτόν. Δεν έχω ιδιαίτερη άποψη για την ταινία, καθώς δεν έχει γυριστεί ακόμη», δήλωσε.
Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι η μητέρα του πιθανότατα θα ένιωθε αμηχανία με τον υπότιτλο του βιβλίου. «Πιστεύω ότι η μητέρα μου ίσως θα μορφάζε με το “Dawn of the Modern Woman”, αλλά εκείνη μορφάζε σε κάθε κομπλιμέντο. Τώρα ετοιμάζονται δύο ταινίες για εκείνη, αυτή και το “Dinner with Audrey”», σημείωσε. Ο ίδιος παρατήρησε επίσης ότι παραμένει ανοιχτό το πώς θα μεταφερθεί κινηματογραφικά μια τόσο συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. «Δεν είμαι σίγουρος πώς προσαρμόζει κανείς ένα τέτοιο “ιστορικό στιγμιότυπο”», ανέφερε.
Ειδικοί του κινηματογράφου επισημαίνουν ότι η ενσάρκωση μιας τόσο εμβληματικής προσωπικότητας αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό. Ο καθηγητής Τσάρλι Κιλ από το Cinema Studies Institute του Πανεπιστημίου του Τορόντο σημείωσε ότι η ανάληψη ενός τέτοιου ρόλου «μπορεί να είναι ένα πεδίο γεμάτο παγίδες». Όπως είπε, όταν ένας σύγχρονος σταρ υποδύεται μια ιστορική προσωπικότητα που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον κινηματογράφο, το κοινό συχνά συγκρίνει την ερμηνεία με τη γνωστή εικόνα της. Ο Κιλ χαρακτήρισε τη Χέπμπορν πρότυπο κομψότητας της δεκαετίας του 1950, σημειώνοντας ότι είχε διακριτή φωνή, ιδιαίτερη προφορά και μια αριστοκρατική παρουσία που την έκανε να ξεχωρίζει.
Άλλοι επαγγελματίες του χώρου υποστηρίζουν ότι η επιτυχία μιας τέτοιας ερμηνείας δεν εξαρτάται τόσο από τη φυσική ομοιότητα όσο από την ικανότητα του ηθοποιού να αποδώσει την ουσία της προσωπικότητας που υποδύεται.
Ο casting director Πολ Σνι χαρακτήρισε την Κόλινς «εξαιρετική ηθοποιό», σημειώνοντας ότι μια σχετική ομοιότητα με τη Χέπμπορν μπορεί να βοηθήσει, αλλά «το ταλέντο είναι αυτό που τελικά μετρά».
Η ίδια η Κόλινς δήλωσε ότι το συγκεκριμένο πρότζεκτ βρίσκεται σε ανάπτυξη εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια. Σε ανάρτησή της στο Instagram μετά την ανακοίνωση του casting είχε γράψει: «Με σχεδόν δέκα χρόνια ανάπτυξης και μια ζωή θαυμασμού για την Όντρεϊ, μπορώ επιτέλους να το μοιραστώ. Η λέξη τιμή και ενθουσιασμός δεν αρκούν για να περιγράψουν πώς νιώθω». Η ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές τον θαυμασμό της για τη Χέπμπορν, δημοσιεύοντας συχνά φωτογραφίες της στα social media.
Audrey Hepburn’s son reacts to Lily Collins casting as fans clash over ‘Breakfast at Tiffany’s’ era film https://t.co/LwoZELfHtB pic.twitter.com/vCFq9Ek4t0— Page Six (@PageSix) March 9, 2026
