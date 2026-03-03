Ματίνα Νικολάου για την προσωπική της ζωή: Ενοχλούμαι όταν επαναφέρουμε κάτι από το παρελθόν, δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε
Ματίνα Νικολάου για την προσωπική της ζωή: Ενοχλούμαι όταν επαναφέρουμε κάτι από το παρελθόν, δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε
Είστε δημοσιογράφοι, κάνετε ερωτήσεις κι εμείς απαντάμε ή δεν απαντάμε, είπε η ηθοποιός
Στις ερωτήσεις που δέχεται για την προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Ματίνα Νικολάου, τονίζοντας ότι ενοχλείται όταν η συζήτηση επικεντρώνεται στο παρελθόν της.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις ερωτήσεις που κατά καιρούς δέχεται για τον πρώην σύντροφό της, Βασίλη Πορφυράκη. Η Ματίνα Νικολάου εξήγησε ότι αντιλαμβάνεται τη δουλειά των δημοσιογράφων, από την άλλη σχολίασε ότι τόσο για εκείνη, όσο και για τον πρώην σύντροφό της δεν είναι σωστό, εφόσον έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα από τον χωρισμό τους, να επαναφέρεται το τέλος της σχέσης τους στην επιφάνεια.
Πιο αναλυτικά, η Ματίνα Νικολάου είπε: «Δεν έγινε τίποτα με την ερώτηση που μου έγινε για την προσωπική μου ζωή. Είστε δημοσιογράφοι, κάνετε ερωτήσεις κι εμείς απαντάμε ή δεν απαντάμε. Όλα καλά. Δεν ενοχλούμαι για τίποτα. Ενοχλούμαι όταν επαναφέρουμε κάτι, το οποίο έχει περάσει τόσος καιρός και δεν υπάρχει λόγος να το συνεχίσουμε σαν συζήτηση, είτε για μένα είτε για τον άλλον άνθρωπο».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός ήταν σε σχέση για οκτώ χρόνια και αποφάσισαν να χωρίσουν πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Τον Ιανουάριο, έγινε γνωστό ότι ο Βασίλης Πορφυράκης έκανε ένα σημαντικό βήμα στην προσωπική του ζωή, καθώς έγινε πατέρας για πρώτη φορά, χωρίς ωστόσο να έχουν αποκαλυφθεί στοιχεία για τη νέα του σύντροφο.
