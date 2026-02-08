Ματίνα Νικολάου: Η αντίδρασή της για το παιδί που απέκτησε ο Βασίλης Πορφυράκης μετά τον χωρισμό τους
Ματίνα Νικολάου: Η αντίδρασή της για το παιδί που απέκτησε ο Βασίλης Πορφυράκης μετά τον χωρισμό τους
Ο τραγουδιστής έγινε πατέρας για πρώτη φορά, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον χωρισμό του από την ηθοποιό
Την αντίδραση της Ματίνας Νικολάου σχετικά με το παιδί που απέκτησε ο Βασίλης Πορφυράκης μετά τον χωρισμό τους, κατέγραψε κάμερα τηλεοπτικής εκπομπής.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε η ηθοποιός στο «Σαββατοκύριακο Παρέα», που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η Ματίνα Νικολάου απάντησε μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις, που αφορούσαν στον πρώην σύντροφό της.
Όσο για το πώς ένιωσε για το παιδί που απέκτησε ο τραγουδιστής μετά το τέλος της σχέσης τους, η ίδια περιορίστηκε να σχολιάσει, λέγοντας: «Θες να μάθεις ποια είναι τα συναισθήματά μου τώρα;». Στη συνέχεια, δέχτηκε ερώτηση για το εάν διατηρεί επαφές με έναν πρώην σύντροφο ύστερα από μια μακροχρόνια σχέση, και τότε η ηθοποιός ξεκαθάρισε τη στάση της, σημειώνοντας: «Εγώ δεν έχω κρατήσει κάποια επαφή. Δεν το θεωρώ απαραίτητο σε αυτή τη φάση».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg9f692hoze1)
Ο Βασίλης Πορφυράκης, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον χωρισμό του από τη Ματίνα Νικολάου –με την οποία ήταν σε σχέση για οκτώ χρόνια– έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο που είχε μοιραστεί δημόσια στο παρελθόν: να γίνει πατέρας. Από την πλευρά του, έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους και δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή μετά το τέλος της σχέσης τους. Λίγο μετά τον χωρισμό του όμως, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι ήθελε πολύ να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, μέσω ανάρτησης που είχε κάνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε ότι έγινε πατέρας για πρώτη φορά, κοινοποιώντας μία εικόνα σε μορφή cartoon, στην οποία εμφανίζεται μαζί με το παιδί του, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «εγώ και εσύ μαζί. Τίποτα άλλο».
Στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε η ηθοποιός στο «Σαββατοκύριακο Παρέα», που προβλήθηκε την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, η Ματίνα Νικολάου απάντησε μεταξύ άλλων σε ερωτήσεις, που αφορούσαν στον πρώην σύντροφό της.
Όσο για το πώς ένιωσε για το παιδί που απέκτησε ο τραγουδιστής μετά το τέλος της σχέσης τους, η ίδια περιορίστηκε να σχολιάσει, λέγοντας: «Θες να μάθεις ποια είναι τα συναισθήματά μου τώρα;». Στη συνέχεια, δέχτηκε ερώτηση για το εάν διατηρεί επαφές με έναν πρώην σύντροφο ύστερα από μια μακροχρόνια σχέση, και τότε η ηθοποιός ξεκαθάρισε τη στάση της, σημειώνοντας: «Εγώ δεν έχω κρατήσει κάποια επαφή. Δεν το θεωρώ απαραίτητο σε αυτή τη φάση».
Δείτε το βίντεο
Ο Βασίλης Πορφυράκης, περίπου ενάμιση χρόνο μετά τον χωρισμό του από τη Ματίνα Νικολάου –με την οποία ήταν σε σχέση για οκτώ χρόνια– έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο που είχε μοιραστεί δημόσια στο παρελθόν: να γίνει πατέρας. Από την πλευρά του, έχει κρατήσει χαμηλούς τόνους και δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή μετά το τέλος της σχέσης τους. Λίγο μετά τον χωρισμό του όμως, είχε δηλώσει σε συνέντευξή του ότι ήθελε πολύ να δημιουργήσει τη δική του οικογένεια.
Την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, μέσω ανάρτησης που είχε κάνει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ανακοίνωσε ότι έγινε πατέρας για πρώτη φορά, κοινοποιώντας μία εικόνα σε μορφή cartoon, στην οποία εμφανίζεται μαζί με το παιδί του, συνοδεύοντάς τη με τη φράση «εγώ και εσύ μαζί. Τίποτα άλλο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα