GALA
Η Κατερίνα Λιόλιου έγινε... λαμπάδα

Πάνω στη λαμπάδα αναγράφεται στίχος από το νέο κομμάτι της τραγουδίστριας «Λογαριασμός»

Ιωάννα Μαρίνου
Το πρόσωπο της Κατερίνας Λιόλιου απεικονίζεται πλέον και σε λαμπάδα που δημιουργήθηκε, αποτυπώνοντας τη μορφή της.

Όπως παρουσιάστηκε την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Αταίριαστοι», η λαμπάδα με τη φιγούρα της τραγουδίστριας είναι σε ροζ απόχρωση. Παράλληλα, αναγράφεται και στίχος από το νέο κομμάτι της «μπορώ να έχω λίγο τον λογαριασμό;», ενώ σε άλλο σημείο σημειώνεται «έναν υπεύθυνο παρακαλώ», όπως χαρακτηριστικά λέει η Κατερίνα Λιόλιου στις ζωντανές εμφανίσεις της, πριν ερμηνεύσει τη νέα επιτυχία της «Λογαριασμός».

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgopqqe95cw9)

Ο «Λογαριασμός» έγινε αρχικά viral στα social media μέσα από βίντεο που δημοσίευαν  θαυμαστές της Κατερίνας Λιόλιου, η οποία ερμήνευε το κομμάτι στις εμφανίσεις της, πριν ακόμα το κυκλοφορήσει επίσημα. Στη συνέχεια, το τραγούδι ανέβηκε στο Spotify και στις  4 Φεβρουαρίου δημοσιεύτηκε στο YouTube το βιντεοκλίπ.

Κατερίνα Λιόλιου - Λογαριασμός - Official Music Video
Ιωάννα Μαρίνου
