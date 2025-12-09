Κατερίνα Λιόλιου: Όταν βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών
GALA
Κατερίνα Λιόλιου Μπλόκα αγροτών Αναστασία Γιουσεφ

Κατερίνα Λιόλιου: Όταν βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών

Δείτε βίντεο με την Κατερινα Λιόλιου να τραγουδά κομμάτι της στους αγρότες

Κατερίνα Λιόλιου: Όταν βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών
42 ΣΧΟΛΙΑ
Τη στήριξή της στους αγρότες έδειξε η Κατερίνα Λιόλιου. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στα μπλόκα με τη στιγμή να καταγράφεται και βίντεο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε κλιπ που δημοσιεύτηκαν στο Facebook η Κατερίνα Λιόλιου φαίνεται να τραγουδά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» περιτριγυρισμένη από αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Μόλις μάλιστα είπε μερικούς στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη χειροκροτήσουν.

Δείτε βίντεο


Σε μπλόκο αγροτών βρέθηκε και η Αναστασία Γιούσεφ, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

«Ήρθα και εγώ να δηλώσω τη συμπαράστασή μου σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, στους αγρότες που παλεύουν και χρειάζονται στήριξη», ακούγεται να λέει η χορεύτρια στο σχετικό κλιπ, ενώ βρίσκεται πάνω σε ένα τρακτέρ.

«Στηρίζουμε τους αγρότες! Και εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για όλο αυτό που περνάνε», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.

Δείτε την ανάρτησή της

Κλείσιμο
42 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Η δύναμη της φύσης είναι απρόβλεπτη - η προστασία σου όχι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.

Zero Drop: Καμία σταγόνα νερού χαμένη

Με απόλυτη επιτυχία και με μετρήσιμα αποτελέσματα, που αποδεικνύουν ότι η συνεργασία ιδιωτικού - δημόσιου τομέα μπορεί να κάνει τη μεγάλη διαφορά, ολοκληρώθηκαν τα έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού στο Δήμο Τανάγρας, κατά τη δεύτερη φάση του προγράμματος Zero Drop Mornos.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης