Τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πλέον σπάνιο γεγονός για την Ελλάδα. Η κλιματική αλλαγή κάνει διαρκώς αισθητή την παρουσία της, τα τελευταία χρόνια, με τα παραδείγματα να είναι πολλά.
Κατερίνα Λιόλιου: Όταν βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών
Κατερίνα Λιόλιου: Όταν βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών
Δείτε βίντεο με την Κατερινα Λιόλιου να τραγουδά κομμάτι της στους αγρότες
Τη στήριξή της στους αγρότες έδειξε η Κατερίνα Λιόλιου. Η τραγουδίστρια βρέθηκε στα μπλόκα με τη στιγμή να καταγράφεται και βίντεο να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Σε κλιπ που δημοσιεύτηκαν στο Facebook η Κατερίνα Λιόλιου φαίνεται να τραγουδά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» περιτριγυρισμένη από αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
Μόλις μάλιστα είπε μερικούς στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη χειροκροτήσουν.
Δείτε βίντεο
Σε μπλόκο αγροτών βρέθηκε και η Αναστασία Γιούσεφ, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Ήρθα και εγώ να δηλώσω τη συμπαράστασή μου σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, στους αγρότες που παλεύουν και χρειάζονται στήριξη», ακούγεται να λέει η χορεύτρια στο σχετικό κλιπ, ενώ βρίσκεται πάνω σε ένα τρακτέρ.
«Στηρίζουμε τους αγρότες! Και εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για όλο αυτό που περνάνε», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Σε κλιπ που δημοσιεύτηκαν στο Facebook η Κατερίνα Λιόλιου φαίνεται να τραγουδά το κομμάτι της «Νοικιάστηκε» περιτριγυρισμένη από αγρότες, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.
Μόλις μάλιστα είπε μερικούς στίχους από το συγκεκριμένο τραγούδι οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να τη χειροκροτήσουν.
Δείτε βίντεο
Σε μπλόκο αγροτών βρέθηκε και η Αναστασία Γιούσεφ, δημοσιεύοντας στη συνέχεια ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
«Ήρθα και εγώ να δηλώσω τη συμπαράστασή μου σε αυτούς εδώ τους ανθρώπους, στους αγρότες που παλεύουν και χρειάζονται στήριξη», ακούγεται να λέει η χορεύτρια στο σχετικό κλιπ, ενώ βρίσκεται πάνω σε ένα τρακτέρ.
«Στηρίζουμε τους αγρότες! Και εκφράζουμε την αγανάκτηση μας για όλο αυτό που περνάνε», έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε τη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
View this post on Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα