Γιώργος Παπαγεωργίου: Δεν έχω ανάγκη αυτή τη στιγμή να έχω θαυμάστριες
Μπήκα σε αυτή τη δουλειά για να κάνω κάτι το οποίο ακουμπάει τον κόσμο, είπε ο ηθοποιός
Στις εκδηλώσεις θαυμασμού και ειδικότερα από το γυναικείο φύλο αναφέρθηκε ο Γιώργος Παπαγεωργίου, τονίζοντας ότι δεν νιώθει την ανάγκη να έχει στην παρούσα φάση θαυμάστριες.
Ο ηθοποιός μίλησε για την αναγνωρισιμότητα που έχει λόγω της υποκριτικής και του συγκροτήματός του, σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».
Αρχικά, ο Γιώργος Παπαγεωργίου εξήγησε ότι του αρέσει να έχει γενικότερα θαυμαστές ανεξαρτήτως φύλου, προσθέτοντας ότι τον ενδιαφέρει να εκτιμάται το έργο του: «Είναι ωραίο να έχεις θαυμαστές, ανεξαρτήτως φύλου. Δεν το πηγαίνω εκεί. Δεν έχω κάποια ανάγκη αυτή τη στιγμή να έχω θαυμάστριες. Εμένα μ’ αρέσει να αρέσει η δουλειά μου. Μπήκα σ’ αυτή τη δουλειά για να κάνω κάτι το οποίο ακουμπάει στον κόσμο».
Δείτε το βίντεο
Ο ηθοποιός στάθηκε και στη μουσική του πορεία με τους Polkar λέγοντας: «Ξαφνικά τραγούδια που έχω γράψει μόνος μου με ένα γιουκαλίλι στο σπίτι, χωρίς να έχω στο μυαλό μου ότι αυτό θα οδηγήσει κάπου, τραγουδιούνται. Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων παίρνεις ένα κύμα από στίχο σου και το ξανακούς και λες “ουάου”. Αυτό με γεμίζει, όπως έναν ποδοσφαιριστή που βάζει γκολ στο 90’ και σώζει την κατάσταση».
