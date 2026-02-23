Δημήτρης Κοντολάζος: Για να εκφραστεί έντονα ένας θαυμαστής πρέπει να έχεις δώσει δικαίωμα, κάποιοι τα λένε αυτά για να ακούγονται
Εγώ έχω τον τρόπο μου και αγαπάω τον κόσμο όπως με αγαπάει κι αυτός, με ένα διαφορετικό στιλ, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τις έντονες εκφράσεις από τους θαυμαστές προς τους καλλιτέχνες μίλησε ο Δημήτρης Κοντολάζος, επισημαίνοντας πως θα πρέπει κανείς να έχει δώσει δικαίωμα για να συμβεί κάτι, τονίζοντας πως ορισμένοι συνάδελφοί του μπορεί να δηλώνουν πως έχουν αντιμετωπίσει ευτράπελα με θαυμαστές ώστε να «ακούγονται».
Ο τραγουδιστής σχολίασε επίσης τον Akyla που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision με το «Ferto». Στη συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Weekend Live» ευχήθηκε να πάει καλά η συμμετοχή του και σημείωσε πως όλα εξαρτώνται από τον κόσμο και αυτό που έχει περισσότερο ανάγκη να ακούσει.
Σχετικά με τους θαυμαστές και τα ευτράπελα που αντιμετωπίζουν οι τραγουδιστής, ο Δημήτρης Κοντολάζος είπε: «Για να εκφραστεί έντονα ένας θαυμαστής, θα πρέπει να δώσεις εσύ το δικαίωμα. Έχω τον τρόπο μου και αγαπάω τον κόσμο, όπως με αγαπάει κι αυτός, με ένα διαφορετικό στιλ, να το πω έτσι. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να τα λένε αυτά και λίγο για να ακούγονται».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στον Akyla και τη συμμετοχή του στην Eurovision, δήλωσε: «Δεν ξέρεις ποτέ ο κόσμος τι θέλει εκείνη τη στιγμή. Μακάρι να πάει καλά το παλικάρι. Καμιά φορά υπάρχουν καταπληκτικά τραγούδια και βγαίνουν κάποια που είναι για 1 ή 2 μήνες με ένα σλόγκαν. Άμα το επιλέγει ο κόσμος, τι να κάνω εγώ; Είναι και ανάλογα την εποχή. Δηλαδή τι ζητάει ο κόσμος. Μπορεί να θέλει να ακούσει μια μπαλάντα που να τον συγκλονίσει, μπορεί να θέλει όμως να ακούσει και ένα τραγούδι "όπα", που λέμε».
