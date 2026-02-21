Ματίνα Ζάρα για τον χωρισμό με τον Λάμπρο Χούτο λίγο πριν τον γάμο: Μπορείς να το πεις και ασυµφωνία χαρακτήρων
Ματίνα Ζάρα για τον χωρισμό με τον Λάμπρο Χούτο λίγο πριν τον γάμο: Μπορείς να το πεις και ασυµφωνία χαρακτήρων
Τέλος καλό, όλα καλά για όλους, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια
Για τον χωρισμό της με τον Λάμπρο Χούτο μίλησε η Ματίνα Ζάρα, εξηγώντας πως οφείλεται σε ασυμφωνία χαρακτήρων.
Η τραγουδίστρια τόνισε πως πλέον είναι όλα καλά και για τους δύο και πιστεύει πως όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη ζωή. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι στα καλύτερά της σε προσωπικό επίπεδο, μετά από μία δύσκολη περίοδο που είχε αντιμετωπίσει.
Για τον Λάμπρο Χούτο με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου δύο χρόνια, από το 2020, και λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η Ματίνα Ζάρα είπε αναλυτικά στο Secret και στη Σάσα Σταμάτη: «Τελικά πήραµε τις αποφάσεις µας και ακολουθήσαµε ξεχωριστούς δρόµους. Μπορείς να το πεις και ασυµφωνία χαρακτήρων. Μερικά πράγµατα συµβαίνουν για κάποιους λόγους στη ζωή µας. Τέλος καλό, όλα καλά για όλους».
Και έπειτα εξομολογήθηκε: «∆ιανύω την καλύτερη φάση της ζωής µου στα προσωπικά µου. Είµαι πιο ήρεµη και ευτυχισµένη από ποτέ… Και νοµίζω ότι είναι κάτι που το νιώθουν οι δικοί µου άνθρωποι».
Η τραγουδίστρια στη συνέχεια αποκάλυψε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που τη γοητεύουν σε έναν άντρα: «Αυτά που µε γοητεύουν πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο σε έναν άνδρα είναι η ευφυΐα, το χιούµορ, η αυτοπεποίθηση, η ευγένεια και ο χαρακτήρας, που είναι αυτός που τον κάνει να ξεχωρίζει», δήλωσε.
Τέλος, η Ματίνα Ζάρα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα: «Μια από τις πιο δύσκολες στιγµές της ζωής µου, αλλά και για την οικογένειά µου, ήταν η περίοδος που έχασα πολλά αγαπηµένα µου πρόσωπα από τη ζωή µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Εκείνη την περίοδο η θεία µου (η αδελφή του πατέρα µου) είχε καρκίνο και, ενώ οι γιατροί υπολόγιζαν ότι θα ζήσει άλλους τέσσερις µήνες, το πάλεψε για ενάµιση χρόνο και ήµασταν καθηµερινά δίπλα της για να τη φροντίζουµε. Ηµασταν πολύ δεµένες και αυτό που µας έδενε περισσότερο ήταν η αγάπη µας για το τραγούδι. Πάντα ήθελε να γίνει τραγουδίστρια, είχε µια υπέροχη φωνή και η τελευταία της ευχή για εµένα ήταν να κυνηγήσω τα όνειρά µου και να καταφέρω όσα δεν πρόλαβε να καταφέρει εκείνη. Τη νιώθω δίπλα µου σε κάθε µου βήµα, σαν να είναι εκεί και να µε καθοδηγεί».
Η τραγουδίστρια τόνισε πως πλέον είναι όλα καλά και για τους δύο και πιστεύει πως όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο στη ζωή. Παράλληλα, ανέφερε πως είναι στα καλύτερά της σε προσωπικό επίπεδο, μετά από μία δύσκολη περίοδο που είχε αντιμετωπίσει.
Για τον Λάμπρο Χούτο με τον οποίο ήταν μαζί για περίπου δύο χρόνια, από το 2020, και λίγο πριν ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, η Ματίνα Ζάρα είπε αναλυτικά στο Secret και στη Σάσα Σταμάτη: «Τελικά πήραµε τις αποφάσεις µας και ακολουθήσαµε ξεχωριστούς δρόµους. Μπορείς να το πεις και ασυµφωνία χαρακτήρων. Μερικά πράγµατα συµβαίνουν για κάποιους λόγους στη ζωή µας. Τέλος καλό, όλα καλά για όλους».
Και έπειτα εξομολογήθηκε: «∆ιανύω την καλύτερη φάση της ζωής µου στα προσωπικά µου. Είµαι πιο ήρεµη και ευτυχισµένη από ποτέ… Και νοµίζω ότι είναι κάτι που το νιώθουν οι δικοί µου άνθρωποι».
Η τραγουδίστρια στη συνέχεια αποκάλυψε ποια είναι τα χαρακτηριστικά που τη γοητεύουν σε έναν άντρα: «Αυτά που µε γοητεύουν πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο σε έναν άνδρα είναι η ευφυΐα, το χιούµορ, η αυτοπεποίθηση, η ευγένεια και ο χαρακτήρας, που είναι αυτός που τον κάνει να ξεχωρίζει», δήλωσε.
Τέλος, η Ματίνα Ζάρα αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα: «Μια από τις πιο δύσκολες στιγµές της ζωής µου, αλλά και για την οικογένειά µου, ήταν η περίοδος που έχασα πολλά αγαπηµένα µου πρόσωπα από τη ζωή µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα. Εκείνη την περίοδο η θεία µου (η αδελφή του πατέρα µου) είχε καρκίνο και, ενώ οι γιατροί υπολόγιζαν ότι θα ζήσει άλλους τέσσερις µήνες, το πάλεψε για ενάµιση χρόνο και ήµασταν καθηµερινά δίπλα της για να τη φροντίζουµε. Ηµασταν πολύ δεµένες και αυτό που µας έδενε περισσότερο ήταν η αγάπη µας για το τραγούδι. Πάντα ήθελε να γίνει τραγουδίστρια, είχε µια υπέροχη φωνή και η τελευταία της ευχή για εµένα ήταν να κυνηγήσω τα όνειρά µου και να καταφέρω όσα δεν πρόλαβε να καταφέρει εκείνη. Τη νιώθω δίπλα µου σε κάθε µου βήµα, σαν να είναι εκεί και να µε καθοδηγεί».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα