Τζώνυ Θεοδωρίδης: Ο Γιάννης Δαλιανίδης μου είχε πει ότι αν έβγαινα με το κανονικό μου όνομα, θα με έλεγαν ψωνάρα
Ο ηθοποιός αποκάλυψε πως ονομάζεται στην πραγματικότητα
Το πραγματικό του όνομα αποκάλυψε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, επισημαίνοντας πως ο Γιάννης Δαλιανίδης του είχε πει πως αν έβγαινε με αυτό, θα τον έλεγαν «ψωνάρα».
Σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, ο ηθοποιός εξήγησε πως ονομάζεται Ζαν Πιέρ Καϊρούς, ωστόσο επέλεξε τελικά να το κάνει Τζώνυ και να κρατήσει το επώνυμο της μητέρας του. Παράλληλα, μίλησε για τη ζωή του στον Λίβανο και στη γνωριμία των γονιών του, ενώ αναφέρθηκε και στη δική του οικογένεια και τις κόρες που έχει αποκτήσει.
Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης είπε για το όνομά του και τους γονείς του: «Το πρώτο μου όνομα, το κανονικό ήταν Ζαν Πιέρ Καϊρούς. Όταν πρωτοβγήκα στη δουλειά, το είχαμε συζητήσει και με τον Γιάννη Δαλιανίδη, και μου είχε πει ότι αν βγω με αυτό το όνομα θα με πουν ψωνάρα. Γι’ αυτό έμεινε το Τζώνυ και πήρα το επώνυμο της μαμάς. Με το κανονικό μου όνομα με φώναζε η γιαγιά και οι συγγενείς μου από τον Λίβανο. Από τον Λίβανο έφυγα γύρω στα εφτά. Είχε ξεκινήσει η εισβολή. Όταν ξαναπήγα στα 14 ήταν πιο περίεργα τα πράγματα. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια γιαγιά που έβγαινε και πυροβολούσε από το παράθυρο, ήταν πολύ χάλια. Και για να πάμε σπίτι της έπρεπε να περάσουμε 1-1,5 ώρα από ελέγχους και διάφορα τέτοια. Είμαστε καθολικοί μαρωνίτες. Η μαμά ήταν ορθόδοξη. Απλά όταν παντρεύτηκε, παντρεύτηκε καθολικά. Μπορώ να πω ότι ήταν ένας γάμος που στην Ελλάδα δεν υπήρχε, ενώ στο εξωτερικό υπήρχε. Στην Ελλάδα δνε ήταν παντρεμένη, αλλά στο εξωτερικό θεωρούνταν παντρεμένη. Η μαμά μου βρέθηκε στον Λίβανο για διακοπές και ο μπαμπάς τη βρήκε πάρα πολύ όμορφη και ήθελε να είναι μαζί της. Ήταν πολύ όμορφη. Και ο μπαμπάς. Μετά χάλασε λίγο ο μπαμπάς με το θέμα της διατροφής του».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός δήλωσε πως έχει αποκτήσει τρεις κόρες -μία από τον γάμο του με τη Βίκυ Πουλάκη και δύο μικρότερες με τη Σύλβια Δημητρακοπούλου με την οποία παντρεύτηκε το 2015- και πως εάν δεν είχε γνωρίσει τη σύζυγό του, δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να κάνει κι άλλα παιδιά: «Έχω μια κόρη 31 ετών και τα άλλα δυο μου παιδιά είναι τεσσάρων και έξι ετών. Έχω τρεις κόρες. Η μεγάλη μου κόρη αισθάνεται υπέροχα που έχει δυο τόσο μικρές αδελφές, τις λατρεύει και μερικές φορές μου βάζει χέρι να μην τις μαλώνω. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα έκανα και άλλα παιδιά. Αν δεν είχα γνωρίσει τη γυναίκα μου, δε θα έκανα άλλα παιδιά, αν δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα μαζί της», σημείωσε.
