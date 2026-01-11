O Τζώνυ Θεοδωρίδης μίλησε για την τελευταία του επικοινωνία με τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ λίγο πριν πεθάνει
Μου στοίχισε πολύ η απώλειά του, είπε ο ηθοποιός
Για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ μίλησε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, αποκαλύπτοντας την τελευταία τους επικοινωνία, λίγο πριν εκείνος πεθάνει.
Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Weekend Live το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και ανέφερε πως οι δυο τους ετοιμάζονταν να συνεργαστούν ξανά και σκόπευαν να κάνουν μία κοινή φωτογράφιση όταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή, ξαφνιάζοντάς τον.
Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης είπε για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Κάναμε μια συνεργασία το περασμένο καλοκαίρι με τον Αλμπέρτο και σχεδιάζαμε να κάνουμε πράγματα για του χρόνου το καλοκαίρι. Μιλήσαμε δύο μέρες πριν φύγει. Είχαμε να κάνουμε μια φωτογράφιση μαζί. Μου ήρθε ξαφνικό. Μου έλεγε για το κοστούμι που μου είχε ετοιμάσει και με ρωτούσε αν τραγουδάω για να μου έγραφε ο Κώστας Μπίγαλης ένα τραγούδι. Από ότι ξέρω ο Κώστας το έχει γράψει κιόλας για την παράσταση».
Δείτε το βίντεο
Κλείνοντας, ανέφερε πως η συνεργασία που σκόπευαν να πραγματοποιήσουν θα συμβεί με την κόρη και τον γιο του ηθοποιού προς τιμήν του: «Σχεδιάζουμε με την κόρη του τη Σάρα και με τον Λέοντα τον γιο του να κάνουμε τη δουλειά στη μνήμη του Αλμπέρτο. Μου στοίχισε πολύ», σημείωσε.
Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε την τελευταία του πνοή στις 15 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 73 ετών. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο.
