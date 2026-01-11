O Τζώνυ Θεοδωρίδης μίλησε για την τελευταία του επικοινωνία με τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ λίγο πριν πεθάνει
GALA
Τζώνυ Θεοδωρίδης Αλμπέρτο Εσκενάζυ

O Τζώνυ Θεοδωρίδης μίλησε για την τελευταία του επικοινωνία με τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ λίγο πριν πεθάνει

Μου στοίχισε πολύ η απώλειά του, είπε ο ηθοποιός

O Τζώνυ Θεοδωρίδης μίλησε για την τελευταία του επικοινωνία με τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ λίγο πριν πεθάνει
Στέλλα Μούτσιου
Για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ μίλησε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, αποκαλύπτοντας την τελευταία τους επικοινωνία, λίγο πριν εκείνος πεθάνει.

Ο ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Weekend Live το Σάββατο 10 Ιανουαρίου και ανέφερε πως οι δυο τους ετοιμάζονταν να συνεργαστούν ξανά και σκόπευαν να κάνουν μία κοινή φωτογράφιση όταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή, ξαφνιάζοντάς τον.

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης είπε για τον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: «Κάναμε μια συνεργασία το περασμένο καλοκαίρι με τον Αλμπέρτο και σχεδιάζαμε να κάνουμε πράγματα για του χρόνου το καλοκαίρι. Μιλήσαμε δύο μέρες πριν φύγει. Είχαμε να κάνουμε μια φωτογράφιση μαζί. Μου ήρθε ξαφνικό. Μου έλεγε για το κοστούμι που μου είχε ετοιμάσει και με ρωτούσε αν τραγουδάω για να μου έγραφε ο Κώστας Μπίγαλης ένα τραγούδι. Από ότι ξέρω ο Κώστας το έχει γράψει κιόλας για την παράσταση».

Δείτε το βίντεο

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dfkxv353rdqh)


Κλείνοντας, ανέφερε πως η συνεργασία που σκόπευαν να πραγματοποιήσουν θα συμβεί με την κόρη και τον γιο του ηθοποιού προς τιμήν του: «Σχεδιάζουμε με την κόρη του τη Σάρα και με τον Λέοντα τον γιο του να κάνουμε τη δουλειά στη μνήμη του Αλμπέρτο. Μου στοίχισε πολύ», σημείωσε.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ άφησε την τελευταία του πνοή στις 15 Δεκεμβρίου 2025, σε ηλικία 73 ετών. Ο ηθοποιός είχε διαγνωστεί με καρκίνο.
Στέλλα Μούτσιου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης