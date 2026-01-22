Τζώνυ Θεοδωρίδης: Τα τελευταία χρόνια της «Λάμψης» ήταν πολύ βασανιστικά για μένα, δεν θέλω να τα θυμάμαι
Τζώνυ Θεοδωρίδης Λάμψη

Τα πετάω αυτά τα χρόνια, πρόσθεσε ο ηθοποιός

Για τα τελευταία χρόνια της «Λάμψης» μίλησε ο Τζώνυ Θεοδωρίδης, εξηγώντας πως ήταν βασανιστικά για εκείνον και δεν θα ήθελε να τα θυμάται. Ο ηθοποιός ανέφερε πως όσα δήλωσε, είναι λόγια που εξέφρασε με πίκρα.

Ο Τζώνυ Θεοδωρίδης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή Buongiorno την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και είπε ακόμη πως ο Χρήστος Πολίτης έφυγε από τη ζωή με πικρία εξαιτίας όσων συνέβησαν στη σειρά το τελευταίο διάστημα. 

Ο ηθοποιός είπε αναλυτικά: «Πετάω τελευταία χρόνια της Λάμψης που έμεινα. Το λέω με πίκρα. Όπως το είχε πει και ο Χρήστος Πολίτης και συμφώνησα μαζί του, γιατί τα λέγαμε πολύ συχνά, ήμασταν φίλοι, συνεργάτες πολλά χρόνια με τον Χρήστο και πριν τη Λάμψη. Και λυπάμαι που έφυγε έτσι όπως έφυγε ο Χρήστος. Δηλαδή έφυγε με μία πικρία. Έφυγε πικραμένος γενικά. Δεν θέλω να τα θυμάμαι τα τελευταία χρόνια της Λάμψης. Ήταν πολύ βασανιστικά για μένα».

Στη συνέχεια ο Τζώνυ Θεοδωρίδης απάντησε για τη συνεργασία του με τον Γιάννη Δαλιανίδη και τον Νίκο Φόσκωλο: «Στην καρδιά μου μένει ο Δαλιανίδης πάντα. Ο Γιάννης ήταν δάσκαλος. Ο Νίκος δεν ήταν δάσκαλος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σου έλεγε "αυτό" και τελείωσε. Δηλαδή δεν θα ήταν δίπλα σου. Πιστεύω ότι ο Νίκος δεν είναι αυτός που αγαπάει τον ηθοποιό του. Μου έκανε πάρα πολύ καλό η Λάμψη, δεν το κρύβω αυτό. Αλλά από εκεί και ύστερα, δεν μπορώ να πω ότι ήταν δάσκαλος», δήλωσε.
O Τζώνυ Θεοδωρίδης στη Λάμψη

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για το πώς αισθάνεται με το πέρασμα του χρόνου: «Δεν με αγχώνει ο χρόνος γιατί έχω τρεις κόρες. Δεν λέω ότι θα με κοιτάξουν οι κόρες μου, δεν το λέω γι’ αυτό. Αλλά έχω κάποιον. Έχω τη γυναίκα μου, δόξα τω Θεώ», ανέφερε.

Στο τέλος, αποκάλυψε πως μεγάλωσε μαζί με την Ελένη Μενεγάκη: «Είχαμε μεγαλώσει με την Ελένη, ήμασταν σχεδόν στην ίδια γειτονιά, Φωκίωνος Νέγρη. Ωραία χρόνια, γλυκά. Ήταν ανέμελα από όλες τις πλευρές τα πράγματα. Έκανα παρέα με την Ελένη, ναι, και μέχρι και τώρα δηλαδή, αν και έχουμε χαθεί σαν επαφή, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και μετά δηλαδή, όταν η Ελένη πια είχε γίνει η Ελένη Μενεγάκη, ήταν πολύ ωραίο γιατί κάναμε, περνάγαμε ωραία», είπε.
