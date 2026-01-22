Τζώνυ Θεοδωρίδης: Τα τελευταία χρόνια της «Λάμψης» ήταν πολύ βασανιστικά για μένα, δεν θέλω να τα θυμάμαι

Ο ηθοποιός είπε αναλυτικά: «Πετάω τελευταία χρόνια της Λάμψης που έμεινα. Το λέω με πίκρα. Όπως το είχε πει και ο Χρήστος Πολίτης και συμφώνησα μαζί του, γιατί τα λέγαμε πολύ συχνά, ήμασταν φίλοι, συνεργάτες πολλά χρόνια με τον Χρήστο και πριν τη Λάμψη. Και λυπάμαι που έφυγε έτσι όπως έφυγε ο Χρήστος. Δηλαδή έφυγε με μία πικρία. Έφυγε πικραμένος γενικά.

Δεν θέλω να τα θυμάμαι τα τελευταία χρόνια της Λάμψης. Ήταν πολύ βασανιστικά για μένα».





O Τζώνυ Θεοδωρίδης στη Λάμψη

