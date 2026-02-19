Έλενα Χαραλαμπούδη: Η κόρη μου έχει υποστεί μπούλινγκ, νιώθεις ότι δεν είσαι δίπλα στο παιδί σου
Προσπάθησα να το αντιμετωπίσω με τη μεγαλύτερη διακριτικότητα και να μην μεταφέρω το άγχος στο παιδί, εξήγησε η ηθοποιός
Στο μπούλινγκ που έχει υποστεί η κόρη της αναφέρθηκε η Έλενα Χαραλαμπούδη, τονίζοντας πως μία κατάσταση σαν αυτή κάνει κάποιον να αναρωτιέται, αν είναι καλός γονέας. Παρόλα αυτά, στην περίπτωσή της η ηθοποιός προσπάθησε να διαχειριστεί το περιστατικό με διακριτικότητα και ψυχραιμία. Η λύση, τόνισε, είναι να μάθει το παιδί να υπερασπίζεται τον εαυτό του.
Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή των «Rainbow Mermaids», η Έλενα Χαραλαμπούδη ανέφερε σχετικά: «Έχω αντιμετωπίσει ήδη το μπούλινγκ στην κόρη μου. Προσπάθησα να το αντιμετωπίσω με τη μεγαλύτερη διακριτικότητα και να μην τρομάξω, να μην αγχωθώ, να μην το μεταφέρω αυτό το άγχος στο παιδί, να είμαι απόλυτα ψύχραιμη και το κατάφερα σε ένα βαθμό. Εκείνη την ώρα που γίνεται αυτό νιώθεις ότι δεν είσαι δίπλα στο παιδί σου. Δεν γίνεται να είσαι πάντα εκεί να το προστατεύεις, πρέπει να του μάθεις να προστατεύεται απέναντι σε αυτές τις συμπεριφορές. Όχι να τις αποφεύγει. Δηλαδή η λύση δεν είναι να αλλάξει τάξη το παιδί, να αλλάξει φροντιστήριο αγγλικών, να αλλάξει σχολείο, γειτονιά…»
Τέλος, υποστήριξε ότι σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκονται και οι γονείς ενός παιδιού που κάνει μπούλινγκ. «Και επίσης, νομίζω το πιο δύσκολο, που πολλές φορές δεν το λέμε, είναι να έχεις εσύ το παιδί που κάνει το μπούλινγκ. Συνεχώς μιλάμε για το τί να κάνουμε αν το παιδί μας υποστεί εκφοβισμό, αλλά κανείς δεν μιλάει για το τί να κάνεις αν το παιδί σου είναι αυτό που το κάνει αυτό. Βλέπω τέρατα να γίνονται με κορίτσια να ξεμαλλιάζονται και πρώτα αναρωτιέμαι πώς να νιώθει αυτό το παιδί που το χτύπησαν, αλλά σκέφτομαι και πώς μπορεί να νιώθει ο γονιός που το παιδί του το έκανε αυτό; Δεν είναι πάντα ότι τα παιδιά κάνουν ότι βλέπουν στο σπίτι τους», είπε κλείνοντας.
Για την αντιμετώπιση παρόμοιων συμβάντων αυτό που έχει σημασία, σύμφωνα με την Έλενα Χαραλαμπούδη, είναι να υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς: «Θεωρώ ότι αυτό μακροπρόθεσμα δεν είναι η λύση. Γιατί αν βρεθείς σ’ ένα χώρο αύριο μεθαύριο επαγγελματικό που θα υποστείς μπούλινγκ, δεν μπορείς να αλλάζεις ας πούμε συνέχεια δουλειά, για παράδειγμα. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να μάθουμε οι γονείς και να το επικοινωνούμε και με τον γονιό που έχει αυτόν που κάνει μπούλινγκ σα να λέμε».
