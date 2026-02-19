Κερτ Κομπέιν: Οι θεωρίες για τον θάνατό του, η επίσημη θέση των Αρχών και η νέα αναφορά για δολοφονία 32 χρόνια μετά

Τι υποστηρίζει ο απόστρατος αξιωματικός Νιλ Λόου

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 κυκλοφόρησαν βιβλία και ντοκιμαντέρ που υποστήριξαν πιθανή ανθρωποκτονία. Καμία από αυτές τις θεωρίες δεν οδήγησε σε άσκηση ποινικών διώξεων ούτε σε επανεκκίνηση της έρευνας από τις Aρχές.Μετά από 32 χρόνια, ο απόστρατος αξιωματικός της Αστυνομίας του Σιάτλ Νιλ Λόου υποστηρίζει ότι ο θάνατος του Κερτ Κομπέιν δεν ήταν αυτοκτονία αλλά ανθρωποκτονία. Μιλώντας στη Daily Mail, δήλωσε ότι τα ευρήματα «δεν βγάζουν νόημα» και ότι η υπόθεση χειρίστηκε εξαρχής με προαποφασισμένο συμπέρασμα.Ο Λόου, που υπηρέτησε πέντε δεκαετίες στο SPD και το 2005 ανέλαβε εσωτερικό έλεγχο του φακέλου, τονίζει ότι οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν τον θάνατο ως πιθανή ανθρωποκτονία. «Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Κερτ το έκανε αυτό στον εαυτό του», ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν συμμετείχε στην αρχική έρευνα του 1994.Μεταξύ των σημείων που θεωρεί προβληματικά περιλαμβάνει ανωμαλίες στα αιματολογικά ευρήματα, τη σφοδρότητα του τραύματος από το κυνηγετικό όπλο, ασυνέπειες στις αναφορές και ελλείψεις στην τεκμηρίωση του τόπου. Υποστηρίζει επίσης ότι η αφήγηση περί αυτοκτονίας διαμορφώθηκε πολύ νωρίς, ακόμη και πριν ολοκληρωθούν τοξικολογικές και ιατροδικαστικές διαδικασίες.«Έχω διαβάσει τον φάκελο και μπορώ να σας πω τι λένε τα στοιχεία… και δεν λένε αυτοκτονία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα έπρεπε να επανεξεταστεί.Η Αστυνομία του Σιάτλ επιμένει ότι το πόρισμα του 1994 παραμένει σε ισχύ: «Ο Κερτ Κομπέιν πέθανε από αυτοκτονία το 1994. Αυτή παραμένει η θέση της αστυνομίας του Σιάτλ».Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image