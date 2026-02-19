Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Κερτ Κομπέιν: Οι θεωρίες για τον θάνατό του, η επίσημη θέση των Αρχών και η νέα αναφορά για δολοφονία 32 χρόνια μετά
Κερτ Κομπέιν: Οι θεωρίες για τον θάνατό του, η επίσημη θέση των Αρχών και η νέα αναφορά για δολοφονία 32 χρόνια μετά
Η νέα παρέμβαση απόστρατου αξιωματικού επαναφέρει τα ερωτήματα για τον θάνατο του frontman των Nirvana – Τι ακριβώς έχει αμφισβητηθεί και τι έχουν απαντήσει οι Αρχές
Τριάντα δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν, η υπόθεση επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τις δηλώσεις του απόστρατου αξιωματικού της Αστυνομίας του Σιάτλ Νιλ Λόου, ο οποίος υποστήριξε ότι «τα στοιχεία δεν δείχνουν αυτοκτονία» και έκανε λόγο για κακοδιαχείριση της έρευνας. Παρότι δεν συμμετείχε στην αρχική έρευνα του 1994, είχε το 2005 πρόσβαση στον φάκελο στο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου.
Η επίσημη θέση των Αρχών, ωστόσο, παραμένει αμετάβλητη από τις 8 Απριλίου του 1994: αυτοκτονία.
Το 2014, έπειτα από νέα αιτήματα, η Αστυνομία του Σιάτλ επανεξέτασε φωτογραφικό υλικό και ανακοίνωσε ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να μεταβάλλουν το συμπέρασμα.
Οι Αρχές δεν υιοθέτησαν αυτή την ερμηνεία. Η τοξικολογική έκθεση συμπεριλήφθηκε στο αρχικό πόρισμα και δεν κρίθηκε ότι αναιρεί το συμπέρασμα της αυτοκτονίας.
Στο κλείσιμο του σημειώματος υπήρχε αναφορά στην Κόρτνεϊ Λαβ και στην κόρη του Φράνσις Μπιν, με τον Κομπέιν να γράφει: «Σε παρακαλώ συνέχισε, Κόρτνεϊ, για τη Φράνσις. Για τη ζωή της, που θα είναι πολύ πιο ευτυχισμένη χωρίς εμένα. Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ».
Γραφολογική εξέταση επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της γραφής. Επικριτές της έρευνας υποστηρίζουν ότι μέρος του κειμένου μοιάζει περισσότερο με αποχαιρετισμό στη μουσική σκηνή. Οι Αρχές δεν άλλαξαν την αξιολόγησή τους. Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί ενστάσεις για τον αριθμό αστυνομικών που μπήκαν στον χώρο και για ελλείψεις σε επιμέρους αναφορές. Ο εσωτερικός έλεγχος του 2005 δεν κατέληξε σε ανατροπή του πορίσματος.
Το 2014 η SPD δήλωσε επίσημα: «Δεν υπάρχουν νέα αποδεικτικά στοιχεία που να μεταβάλλουν την αρχική απόφαση».
Τα επίσημα δεδομένα της υπόθεσηςΟ Κομπέιν πέθανε στις 5 Απριλίου 1994 από τραύμα στο κεφάλι με κυνηγετικό όπλο Remington Model 11 διαμετρήματος 20. Η σορός του βρέθηκε τρεις ημέρες αργότερα από ηλεκτρολόγο στο σπίτι του στο Σιάτλ. Ο ιατροδικαστής της κομητείας Κινγκ κατέληξε σε αυτοκτονία. Στον χώρο βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα.
Η θεωρία για τα τοξικολογικά ευρήματαΜία από τις βασικές ενστάσεις αφορά τα επίπεδα μορφίνης στο αίμα του. Ορισμένοι ιδιώτες ερευνητές υποστηρίζουν ότι η συγκέντρωση ήταν τόσο υψηλή που θα καθιστούσε δύσκολο να χειριστεί ο ίδιος το όπλο.
Το σημείωμαΤο χειρόγραφο σημείωμα χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία ως σημείωμα αυτοκτονίας. Το κείμενο ήταν απευθυνόμενο στον Boddah, έναν φανταστικό φίλο της παιδικής του ηλικίας και περιλάμβανε αναφορές στην απώλεια του «πάθους» για τη μουσική και στην αδυναμία του να συνεχίσει να εμφανίζεται χωρίς να αισθάνεται ότι κοροϊδεύει το κοινό. Σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία του σημειώματος έγραφε: «Δεν έχω πια το πάθος, και έτσι να θυμάσαι: είναι καλύτερα να καείς παρά να σβήσεις αργά».
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 κυκλοφόρησαν βιβλία και ντοκιμαντέρ που υποστήριξαν πιθανή ανθρωποκτονία. Καμία από αυτές τις θεωρίες δεν οδήγησε σε άσκηση ποινικών διώξεων ούτε σε επανεκκίνηση της έρευνας από τις Aρχές.
Ο Λόου, που υπηρέτησε πέντε δεκαετίες στο SPD και το 2005 ανέλαβε εσωτερικό έλεγχο του φακέλου, τονίζει ότι οι ερευνητές δεν αντιμετώπισαν τον θάνατο ως πιθανή ανθρωποκτονία. «Απλώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Κερτ το έκανε αυτό στον εαυτό του», ανέφερε, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν συμμετείχε στην αρχική έρευνα του 1994.
Μεταξύ των σημείων που θεωρεί προβληματικά περιλαμβάνει ανωμαλίες στα αιματολογικά ευρήματα, τη σφοδρότητα του τραύματος από το κυνηγετικό όπλο, ασυνέπειες στις αναφορές και ελλείψεις στην τεκμηρίωση του τόπου. Υποστηρίζει επίσης ότι η αφήγηση περί αυτοκτονίας διαμορφώθηκε πολύ νωρίς, ακόμη και πριν ολοκληρωθούν τοξικολογικές και ιατροδικαστικές διαδικασίες.
«Έχω διαβάσει τον φάκελο και μπορώ να σας πω τι λένε τα στοιχεία… και δεν λένε αυτοκτονία», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση θα έπρεπε να επανεξεταστεί.
Η Αστυνομία του Σιάτλ επιμένει ότι το πόρισμα του 1994 παραμένει σε ισχύ: «Ο Κερτ Κομπέιν πέθανε από αυτοκτονία το 1994. Αυτή παραμένει η θέση της αστυνομίας του Σιάτλ».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
