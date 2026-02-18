Μαγγίρα: Το μήνυμά της μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision και οι φωτογραφίες με τον Καπουτζίδη και τη Βρανά
Αυτή η συνθήκη που βρεθήκαμε και οι τρεις ήταν ιδανική, έγραψε η ηθοποιός στο Instagram
Ένα μήνυμα μέσα από τα social media έστειλε η Μπέττυ Μαγγίρα μετά τον ελληνικό τελικό της Eurovision, τον οποίο παρουσίασε με τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Κατερίνα Βρανά.
Αφού δημοσίευσε στο Instagram φωτογραφίες με τους τρεις τους, η ηθοποιός τόνισε πως ήταν ευλογία να βρεθεί μαζί τους στο τιμόνι της παρουσίασης. Υπογραμμίζοντας το χιούμορ που τους χαρακτηρίζει και τη χημεία που υπήρχε ανάμεσά τους, έκανε λόγο για μία ιδανική συνθήκη.
Πιο αναλυτικά, στην ανάρτησή της έγραψε: «Αχ αυτοί οι δυο. Τι να πρωτοπώ; Για το ταλέντο τους, για την ανοιχτή αγκαλιά τους, για τα γέλια, την παρέα, που αν και κάτω από πολλές ώρες προβών και γυρισμάτων ήταν πάντα γελαστή δίχως γκρίνια. Αυτή η συνθήκη που βρεθήκαμε και οι τρεις ήταν μια ιδανική συνθήκη, υπέροχη που δεν τη συναντάς συχνά και ήταν ευλογία. Γιατί για μένα είναι ευλογία να κάνεις αυτό που αγαπάς με ταλαντούχους ανθρώπους που ταιριάζουν τα χνώτα σας και υπάρχει επικοινωνία, κοινώς χημεία. Ακομπλεξάριστοι, χαλαροί και το βασικότερο με πάρα πολύ χιούμορ. Άλλωστε είμαστε επαγγελματίες».
Εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της, ανέφερε: «Τώρα που καταλάγιασε λοιπόν η ''σκόνη'', έσβησαν οι προβολείς και η αυλαία έπεσε, θέλω να σας πω, μέσα από την καρδιά μου ένα μεγάλο ευχαριστώ. Για όλα. Ανυπομονώ να ξανασυναντηθούμε τηλεοπτικά γιατί ''εκτός'' είναι σίγουρο. Και την επόμενη φορά ίσως να φωνάξουμε και άλλη μια κοπέλα».
