Ιωάννα Τούνη για το ταξίδι με τον σύντροφό της στη Σαουδική Αραβία: Με κρίνουν στις εκπομπές λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους

Αναφερόμενη στη διαδρομή της επιστροφής, η Ιωάννα Τούνη πρόσθεσε: «Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι τώρα στα καλά μου, γιατί έχουμε πτήση από τα ξημερώματα βασικά, σηκωθήκαμε 3 ώρα το βράδυ. Τέλος πάντων, από ότι κατάλαβες αυτό το ταξίδι έλαβε τέλος, οπότε είμαι στο δρόμο της επιστροφής, ο οποίος είναι τεράστιος, γιατί η Αλ Ούλα είναι γενικά πολύ δυσπρόσιτη, είναι έρημος και πραγματικά δεν βολεύει καμία πτήση, έχει τεράστιες αναμονές. Θα αλλάξουμε τώρα, δηλαδή πετάξαμε από Αλ Ούλα στην Ιορδανία και από Ιορδανία θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Και επίσης μετά εγώ αύριο, πηγαίνω Αθήνα για να πάρω τον Παρούλη, οπότε καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα με αεροδρόμια. Αυτά λοιπόν, σε ένα γρήγορο update. Δεν το βαρυγκομώ όμως, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Άξιζε; Μου ζητάς κριτική για Αλ Ούλα; Θα την ανεβάσω στο TikTok. Καλά, γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Αλλά για να δούμε, άξιζε;».

Στα σχόλια, που όπως είπε έγιναν σε τηλεοπτικές εκπομπές για το ταξίδι που πραγματοποίησε με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη , στη Σαουδική Αραβία στάθηκε η Ιωάννα Τούνη , σημειώνοντας πως κάποιοι τους έκριναν «λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ζευγάρι γιόρτασε έναν χρόνο σχέσης με απόδραση στη Σαουδική Αραβία , με στάσεις στο Ριάντ και την Αλ Ούλα. Την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου, η influencer και ο σύντροφός της επέστρεφαν στην Ελλάδα και, ενώ βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, η Ιωάννα Τούνη ανέβασε μερικά Instagram stories, μιλώντας για το μεγάλο ταξίδι της επιστροφής, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.Παράλληλα, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη απόδραση της πρόσφερε ηρεμία και αλλαγή παραστάσεων, ωστόσο δεν άφησε ασχολίαστες ορισμένες αναφορές που, όπως είπε, έγιναν σε τηλεοπτικά πάνελ για το ταξίδι τους. Πιο συγκεκριμένα, σε ένα στόρυ σημείωσε: «Εννοείται πως περάσαμε υπέροχα με τον Ρόμπι. Και χαλάρωσε λίγο το μυαλό μου, ξεκουράστηκα ψυχικά και το είχα πολλή ανάγκη. Αν και από το λίγο που είδα στην Ελλάδα οι εκπομπές και τα πάνελ σχολιάζουν κάθε στόρυ μου, και με κρίνουν λες και πήραμε λεφτά από την τσέπη τους».