Ιωάννα Παππά: Φίλος σκηνοθέτης μου έχει πει ότι αν ήμουν στην Αμερική, θα ήμουν πρωταγωνίστρια σε θρίλερ

Η ηθοποιός ανέφερε ότι ένας φίλος της σκηνοθέτης, της έχει εκφράσει την άποψη πως στο αμερικανικό σινεμά θα ταίριαζε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους θρίλερ: «Εμένα μου έχει πει ένας φίλος μου σκηνοθέτης, που τώρα έχει και πρεμιέρα μια ταινία του, ότι αν ήμουν στην Αμερική, θα ήμουν πρωταγωνίστρια σε θρίλερ» δήλωσε η Ιωάννα Παππά.

Μιλώντας για το πώς την τοποθετούν συχνά οι χαρακτήρες που αναλαμβάνει, σχολίασε με χιούμορ ότι κινείται συνήθως σε ρόλους που απαιτούν εγρήγορση και άμυνα, ενώ επισήμανε πως δεν έχει βρεθεί ποτέ στη θέση να κάνει κάτι ακραίο επί σκηνής, όπως να σκοτώσει στο πλαίσιο του έργου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, έγινε αναφορά και στο επεισόδιο «Σε αργή κίνηση» από τη σειρά «10η Εντολή» του Πάνου Κοκκινόπουλου, όπου η Ιωάννα Παππά υποδυόταν μια χορεύτρια που μετά από τροχαίο έμεινε παράλυτη. Περιγράφοντας την κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο χαρακτήρας της, είπε: «Καθηλώθηκα σε αναπηρικό καρότσι και στο κρεβάτι, από τη μέση και κάτω ουσιαστικά. Παράλυτη εντελώς. Δεν υπήρχε σωτηρία».