Μάργκοτ Ρόμπι: Η στιγμή που την πέταξαν έξω από κλαμπ και ο στρίπερ ντυμένος Χάρι Πότερ στο πάρτι πριν τον γάμο της
Η ηθοποιός μίλησε για τα φοιτητικά της χρόνια και την έκπληξη που της είχαν ετοιμάσει οι φίλες της
Ιστορίες από το παρελθόν της μοιράστηκε η Μάργκοτ Ρόμπι, αποκαλύπτοντας πως την είχαν πετάξει έξω από κλαμπ. Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο bachelorette πάρτι πριν τον γάμο της, στο οποίο εμφανίστηκε ένας στρίπερ ντυμένος Χάρι Πότερ.
Η 35χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» σε συνέντευξη στο podcast «Table Manners» που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου μίλησε για την περίοδο που ζούσε στη νότια πλευρά της βρετανικής πρωτεύουσας. Η Μάργκοτ Ρόμπι δήλωσε πως μέχρι το 2016 έμενε σε ένα τεσσάρων υπνοδωματίων διαμέρισμα μαζί με έξι φίλους της και περιέγραψε το διάστημα εκείνος ως «τις καλύτερες μέρες της ζωής της». «Υπογράψαμε το συμβόλαιο για το σπίτι μόνο και μόνο επειδή ήταν στον ίδιο δρόμο με το Infernos», σημείωσε.
Έπειτα, θυμήθηκε μία βραδιά που έζησε στο συγκεκριμένο κλαμπ με την παρέα της: «Μέσα σε περίπου 15 λεπτά μας πέταξαν έξω. Και καθώς μας έβγαζαν οι σεκιούριτι, φώναζα "Μα είναι το Infernos, δεν γίνεται να σε πετάξουν έξω από το Infernos"». Όπως αποκάλυψε, ο πορτιέρης της απάντησε πως «επιτρέπουμε σχεδόν τα πάντα, αλλά όταν η φίλη σου κάνει (κάτι συγκεκριμένο), τότε σας βγάζουμε έξω». Αν και δεν αποκάλυψε τι ακριβώς είχε συμβεί, παραδέχθηκε πως για ένα διάστημα η παρέα της είχε αποκλειστεί από αρκετά κλαμπ της περιοχής.
Η Μάργκοτ Ρόμπι μίλησε και για το bachelorette πάρτι της πριν τον γάμο της με τον Τομ Άκερλεϊ, αποκαλύπτοντας ότι είχε θέμα τον Χάρι Πότερ και περιλάμβανε στρίπερ. «Οι φίλες μου έφεραν έναν στρίπερ ντυμένο Χάρι Πότερ. Φορούσε ρόμπα, γυαλιά, είχε την ουλή στο μέτωπο. Ήταν ξεκαρδιστικό, όχι σέξι. Αλλά ήμασταν όλες τόσο μεθυσμένες που δεν είχε σημασία», είπε γελώντας.
Διευκρίνισε, στη συνέχεια, ότι ο συμπρωταγωνιστής της στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη», Τζέικομπ Ελόρντι, δεν είχε καμία σχέση με το συγκεκριμένο γεγονός, παρότι ρωτήθηκε αν εκείνος ήταν ο «μυστηριώδης στρίπερ».
