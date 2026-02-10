Η Έλενα Τσαβαλιά ποζάρει με τον γιο της στο Instagram
Η Έλενα Τσαβαλιά ποζάρει με τον γιο της στο Instagram

Η ηθοποιός μοιράστηκε το στιγμιότυπο με αφορμή την ονομαστική γιορτή του παιδιού της

Η Έλενα Τσαβαλιά ποζάρει με τον γιο της στο Instagram
Μία κοινή φωτογραφία με τον γιο της, Χάρη Σεφερλή, δημοσίευσε στα social media η Έλενα Τσαβαλιά. Η ηθοποιός μοιράστηκε το στιγμιότυπο στο Instagram με αφορμή την ονομαστική γιορτή του παιδιού της.

Παράλληλα, η Έλενα Τσαβαλιά έστειλε και δημόσια τις ευχές της στον γιο της, ενώ εξέφρασε και την αγάπη της προς το πρόσωπό της, δηλώνοντας πως είναι τα πάντα για εκείνη.

«Είσαι τα πάντα μου για πάντα: Χρόνια ευλογημένα, γιε μου! Σ’ αγαπάω τόσο…όσο καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

