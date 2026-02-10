To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Η Έλενα Τσαβαλιά ποζάρει με τον γιο της στο Instagram
Η ηθοποιός μοιράστηκε το στιγμιότυπο με αφορμή την ονομαστική γιορτή του παιδιού της
Μία κοινή φωτογραφία με τον γιο της, Χάρη Σεφερλή, δημοσίευσε στα social media η Έλενα Τσαβαλιά. Η ηθοποιός μοιράστηκε το στιγμιότυπο στο Instagram με αφορμή την ονομαστική γιορτή του παιδιού της.
Παράλληλα, η Έλενα Τσαβαλιά έστειλε και δημόσια τις ευχές της στον γιο της, ενώ εξέφρασε και την αγάπη της προς το πρόσωπό της, δηλώνοντας πως είναι τα πάντα για εκείνη.
«Είσαι τα πάντα μου για πάντα: Χρόνια ευλογημένα, γιε μου! Σ’ αγαπάω τόσο…όσο καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
