Ο Σωτήρης Χατζάκης παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο

Η σχέση τους μετρά δεκαπέντε χρόνια. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 2010 στη Θεσσαλονίκη, την εποχή που εκείνος ήταν Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και η Πολυξένη Μυλωνά συμμετείχε σε παραστάσεις ως ηθοποιός.

Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε τη σύντροφό του,, ο Σωτήρης Χατζάκης Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Αθηνών. Μάρτυρες και μοναδικοί καλεσμένοι στην τελετή ήταν ο Κώστας Βογιατζής (γιος του Γιάννη Βογιατζή και νονός της Πολυξένης) και ο εκδότης Νίκος Καρατζάς.Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου φωτογραφίες από τον γάμο, στις οποίες ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά ποζάρουν αγκαλιασμένοι. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε επίσης με τους δύο φίλους του που βρέθηκαν στο πλευρό του.