Ο Σωτήρης Χατζάκης παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο
Σωτήρης Χατζάκης Πολιτικός γάμος

Ο Σωτήρης Χατζάκης παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο

Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας

Ο Σωτήρης Χατζάκης παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο
Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Πολυξένη Μυλωνά, ο Σωτήρης ΧατζάκηςΗ σχέση τους  μετρά δεκαπέντε χρόνια. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 2010 στη Θεσσαλονίκη, την εποχή που εκείνος ήταν Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και η Πολυξένη Μυλωνά συμμετείχε σε παραστάσεις ως ηθοποιός.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Αθηνών. Μάρτυρες και μοναδικοί καλεσμένοι στην τελετή ήταν ο Κώστας Βογιατζής (γιος του Γιάννη Βογιατζή και νονός της Πολυξένης) και ο εκδότης Νίκος Καρατζάς.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου φωτογραφίες από τον γάμο, στις οποίες ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά ποζάρουν αγκαλιασμένοι. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε επίσης με τους δύο φίλους του που βρέθηκαν στο πλευρό του.

Δείτε το βίντεο

