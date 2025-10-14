Ο Σωτήρης Χατζάκης παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο
Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του μετά από 15 χρόνια κοινής πορείας
Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε τη σύντροφό του, Πολυξένη Μυλωνά, ο Σωτήρης Χατζάκης. Η σχέση τους μετρά δεκαπέντε χρόνια. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 2010 στη Θεσσαλονίκη, την εποχή που εκείνος ήταν Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και η Πολυξένη Μυλωνά συμμετείχε σε παραστάσεις ως ηθοποιός.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno» το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Αθηνών. Μάρτυρες και μοναδικοί καλεσμένοι στην τελετή ήταν ο Κώστας Βογιατζής (γιος του Γιάννη Βογιατζή και νονός της Πολυξένης) και ο εκδότης Νίκος Καρατζάς.
Στην εκπομπή παρουσιάστηκαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου φωτογραφίες από τον γάμο, στις οποίες ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά ποζάρουν αγκαλιασμένοι. Το ζευγάρι φωτογραφήθηκε επίσης με τους δύο φίλους του που βρέθηκαν στο πλευρό του.
