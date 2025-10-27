Σωτήρης Χατζάκης για τον γάμο του με την Πολυξένη Μυλωνά: «Πήραμε ένα ταξί και είπαμε ότι πάμε για να παντρευτούμε»
Σωτήρης Χατζάκης για τον γάμο του με την Πολυξένη Μυλωνά: «Πήραμε ένα ταξί και είπαμε ότι πάμε για να παντρευτούμε»
Ο σκηνοθέτης περιέγραψε την ημέρα του γάμου τους και αποκάλυψε τις περιπέτειες που τους έτυχαν
Μετά τον πολιτικό τους γάμο, ο Σωτήρης Χατζάκης και η Πολυξένη Μυλωνά έδωσαν συνέντευξη και μίλησαν για τη μακροχρόνια σχέση τους, την ξεχωριστή ημέρα που αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και τις απρόσμενες στιγμές που βίωσαν καθ’ οδόν προς το Δημαρχείο. Ο γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός αποκάλυψε με χιούμορ ότι ο γάμος τους είχε δόσεις ρομαντισμού, απλότητας αλλά και… περιπέτειας.
Το ζευγάρι εμφανίστηκε καλεσμένο στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ημέρα του γάμου του. «Έκανα τον γάμο για να της δώσω χαρά. Γιατί αν η γυναίκα σου είναι χαρούμενη, τότε εσύ είσαι ευτυχισμένος. Ζούμε μαζί στην Κυψέλη, η νύφη ετοιμάστηκε μέσα στο δωμάτιο, φόρεσε ένα πανωφόρι, έβρεχε, φάγαμε πρώτα και μετά βγήκαμε να κάνει τη βόλτα του ο σκύλος μας. Ύστερα πήραμε ένα ταξί και είπαμε ότι πάμε για γάμο», δήλωσε ο Σωτήρης Χατζάκης.
Δείτε το βίντεο
Η χαλαρή διάθεση του ζευγαριού φάνηκε και στην περιγραφή των γεγονότων που ακολούθησαν, καθώς, όπως αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός, η καθυστέρηση τους οδήγησε σε… αναγκαστικό ωτοστόπ. «Ο οδηγός είπε ότι αργήσαμε γιατί μας περίμενε. Άρχισα να σταματάω ΙΧ και να λέω ότι παντρευόμαστε, εκείνη τη στιγμή βρίσκουμε ένα ταξί», περιέγραψε χιουμοριστικά ο Σωτήρης Χατζάκης.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, μετά από δεκαπέντε χρόνια σχέσης. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 2010 στη Θεσσαλονίκη, την εποχή που εκείνος ήταν Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και η Πολυξένη Μυλωνά συμμετείχε σε παραστάσεις ως ηθοποιός.
Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Αθηνών. Μάρτυρες και μοναδικοί καλεσμένοι στην τελετή ήταν ο Κώστας Βογιατζής (γιος του Γιάννη Βογιατζή και νονός της Πολυξένης) και ο εκδότης Νίκος Καρατζάς.
Το ζευγάρι εμφανίστηκε καλεσμένο στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ημέρα του γάμου του. «Έκανα τον γάμο για να της δώσω χαρά. Γιατί αν η γυναίκα σου είναι χαρούμενη, τότε εσύ είσαι ευτυχισμένος. Ζούμε μαζί στην Κυψέλη, η νύφη ετοιμάστηκε μέσα στο δωμάτιο, φόρεσε ένα πανωφόρι, έβρεχε, φάγαμε πρώτα και μετά βγήκαμε να κάνει τη βόλτα του ο σκύλος μας. Ύστερα πήραμε ένα ταξί και είπαμε ότι πάμε για γάμο», δήλωσε ο Σωτήρης Χατζάκης.
Δείτε το βίντεο
Η χαλαρή διάθεση του ζευγαριού φάνηκε και στην περιγραφή των γεγονότων που ακολούθησαν, καθώς, όπως αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός, η καθυστέρηση τους οδήγησε σε… αναγκαστικό ωτοστόπ. «Ο οδηγός είπε ότι αργήσαμε γιατί μας περίμενε. Άρχισα να σταματάω ΙΧ και να λέω ότι παντρευόμαστε, εκείνη τη στιγμή βρίσκουμε ένα ταξί», περιέγραψε χιουμοριστικά ο Σωτήρης Χατζάκης.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, μετά από δεκαπέντε χρόνια σχέσης. Οι δύο τους γνωρίστηκαν το 2010 στη Θεσσαλονίκη, την εποχή που εκείνος ήταν Διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και η Πολυξένη Μυλωνά συμμετείχε σε παραστάσεις ως ηθοποιός.
Το ζευγάρι επισημοποίησε τη σχέση του στις 2 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Αθηνών. Μάρτυρες και μοναδικοί καλεσμένοι στην τελετή ήταν ο Κώστας Βογιατζής (γιος του Γιάννη Βογιατζή και νονός της Πολυξένης) και ο εκδότης Νίκος Καρατζάς.
Ειδήσεις σήμερα:
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Πρεμιέρα για τα ελληνικά drones και αντι-drones στην παρέλαση 28ης Οκτωβρίου
Ο 23χρονος πλησίασε στο ένα μέτρο, σήκωσε το όπλο και σκότωσε τον 52χρονο χωρίς να πει λέξη - Πώς και γιατί έγινε το φονικό στο γλέντι στον Κίσσαμο
Ζευγάρι δισεκατομμυριούχων θα δωρίσει το 95% της αμύθητης περιουσίας του για φιλανθρωπικούς σκοπούς - Αφήνουν στους απογόνους τους $550 εκατ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα