Ο φόρος τιμής του Σεθ Ρόγκεν στην Κάθριν Ο' Χάρα μία εβδομάδα μετά τον θάνατό της: Ήταν το είδωλό μας
Την ευχαριστούμε που ήταν ένας τόσο υπέροχος άνθρωπος και μας χάρισε την παρουσία της, είπε ο ηθοποιός
Τη μνήμη της Κάθριν Ο' Χάρα τίμησε σχεδόν μία εβδομάδα μετά τον αιφνίδιο θάνατό της ο Σεθ Ρόγκεν, δηλώνοντας πως ήταν είδωλο για όλους.
Ο 43χρονος ηθοποιός το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας Κωμικής Σειράς στα βραβεία DGA, μίλησε με συγκίνηση για την τεράστια κληρονομιά που άφησε πίσω της: «Ειλικρινά, δεν υπάρχει κανείς που θα θέλαμε περισσότερο να ευχαριστήσουμε αυτοπροσώπως αυτή τη στιγμή από την Κάθριν Ο' Χάρα», δήλωσε.
«Μεγαλώσαμε στον Καναδά και για εμάς ήταν, κυριολεκτικά, το είδωλό μας από τότε που ήμασταν παιδιά», είπε ο με τη σειρά του ο Γκόλντμπεργκ, ο οποίος βραβεύτηκε μαζί με τον Ρόγκεν για το επεισόδιο «The Magic Hour» της σειράς «The Studio». Ο Ρόγκεν, έπειτα, πρόσθεσε: «Το Home Alone είναι, ειλικρινά, η ταινία που με έκανε να θέλω να κάνω ταινίες. Εκείνη φωνάζει συνεχώς “Κέβιν, Κέβιν” και στο γύρισμα εμείς φωνάζαμε “Έβαν, Έβαν”. Κάθε φορά λέγαμε “Είναι σαν το Home Alone”».
Ο Γκόλντμπεργκ τόνισε ότι «το καλύτερο κομμάτι» της συνεργασίας τους με την Ο' Χάρα ήταν πως «απέδειξε ότι μπορείς να είσαι ιδιοφυΐα και ταυτόχρονα ο πιο ευγενικός άνθρωπος στον κόσμο». Ο Σεθ Ρόγκερν συνέχισε τον φόρο τιμής λέγοντας: «Ήταν τιμή μας να τη σκηνοθετούμε καθημερινά και δουλέψαμε σκληρά για να κάνουμε τη σειρά αρκετά καλή ώστε να αξίζει τον χρόνο και την παρουσία της. Ευχαριστούμε το DGA για αυτό το βραβείο, αλλά πάνω απ’ όλα ευχαριστούμε την Κάθριν Ο' Χάρα που ήταν ένας τόσο υπέροχος άνθρωπος και μας χάρισε την παρουσία της».
Η είδηση του θανάτου της Κάθριν Ο' Χάρα έγινε γνωστή στις 30 Ιανουαρίου. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών έπειτα από «σύντομη ασθένεια». Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε τότε ότι διασώστες μετέβησαν στο σπίτι της νωρίς το πρωί και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.
Λίγες ώρες αργότερα, ο Ρόγκεν την αποχαιρέτησε μέσω Instagram, δημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία. «Δεν ξέρω πραγματικά τι να πω…» έγραψε. «Της είπα όταν τη γνώρισα για πρώτη φορά ότι τη θεωρούσα τον πιο αστείο άνθρωπο που είχα δει ποτέ στην οθόνη. Το Home Alone ήταν η ταινία που με έκανε να θέλω να ασχοληθώ με το σινεμά. Το να δουλέψω μαζί της ήταν πραγματική τιμή».
Συνέχισε λέγοντας: «Ήταν ξεκαρδιστική, καλοσυνάτη, διαισθητική, γενναιόδωρη… Με έκανε να θέλω να κάνουμε τη σειρά αρκετά καλή ώστε να είναι αντάξια της παρουσίας της. Είναι απλώς συντριπτικό. Είμαστε όλοι τυχεροί που ζήσαμε σε έναν κόσμο όπου υπήρχε εκείνη».
Seth Rogen is celebrating Catherine O'Hara's legacy more than one week after her shocking death. https://t.co/zZYhdtJPwV— Us Weekly (@usweekly) February 9, 2026
