Μάργκοτ Ρόμπι για τη χημεία με τον Τζέικομπ Έλορντι στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»: Ήμασταν προετοιμασμένοι για να πετύχουμε
Ανεμοδαρμένα Ύψη Μάργκοτ Ρόμπι Τζέικομπ Ελόρντι

Ποτέ δεν ένιωσα ότι έπρεπε να είμαι προσεκτική μαζί του, πρόσθεσε η ηθοποιός

Στέλλα Μούτσιου
Για τη συνεργασία της με τον Τζέικομπ Ελόρντι στη ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» μίλησε η Μάργκοτ Ρόμπι, δηλώνοντας τυχερή, καθώς η χημεία που είχαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ήταν σαν να τους προετοίμαζε για την επιτυχία.

Η Αυστραλή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο Extra και ανέφερε ότι οι συνθήκες ήταν ιδανικές από την αρχή. «Η χημεία ανάμεσά μας ως Κάθριν και Χίθκλιφ… ήμασταν πραγματικά προετοιμασμένοι για να πετύχουμε», είπε.

Η Ρόμπι, στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι η παραγωγή παρείχε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για ένα ισχυρό αποτέλεσμα. «Είχαμε ένα καταπληκτικό σενάριο και απίστευτους σχεδιαστές που δημιούργησαν αυτά τα πλάνα, τα σκηνικά και τα κοστούμια. Και είχαμε την Έμεραλντ εκεί, που είναι τόσο συντονισμένη με το τι μπορεί να κάνει κάποιον να ανατριχιάσει. Μας είχαν δοθεί όλα τα συστατικά για να κάνουμε κάτι σπουδαίο και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να δώσουμε κι εμείς τον καλύτερό μας εαυτό», σημείωσε.


Η ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης στην άνεση που ένιωσε κατά τη διάρκεια των πιο προσωπικών σκηνών της ταινίας. «Ποτέ δεν ένιωσα ότι έπρεπε να είμαι προσεκτική μαζί του και νομίζω πως κι εκείνος δεν ένιωθε ότι έπρεπε να είναι προσεκτικός μαζί μου», δήλωσε.

Όπως συμπλήρωσε: «Φτάσαμε γρήγορα σε ένα σημείο όπου ήταν σαν να λέμε δοκίμασε τα πάντα, κάνε τα πάντα. Δεν πρόκειται να με πληγώσεις».

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη», την οποία υπογράφει η Έμεραλντ Φένελ, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Το σενάριο σχετίζεται με ένα ειδύλλιο που εκτυλίσσεται στο Γιορκσάιρ. Πρόκειται για την παθιασμένη αλλά καταδικασμένη αγάπη μεταξύ της Κάθριν Έρνσο και του Χίθκλιφ.

Δείτε το τρέιλερ

"Wuthering Heights" | Official Trailer


Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Στέλλα Μούτσιου

