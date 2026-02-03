Τζόνι Βαβούρας: «Γιατί να ακούσω τον Νίκο Οικονομόπουλο; Δεν υπάρχει καμία θεματολογία, ο στίχος είναι σκουπίδι»
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, τόνισε ο ηθοποιός
Ένα σχόλιο για τον Νίκο Οικονομόπουλο έκανε ο Τζόνι Βαβούρας, επισημαίνοντας πως δεν έχει καμία θεματολογία στα τραγούδια του και πως ο στίχος του είναι «σκουπίδι», κατατάσσοντας τον τραγουδιστή στην κατηγορία εκείνων που λένε συνέχεια τα ίδια τραγούδια.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή Super Κατερίνα την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και δήλωσε πως είναι πολύ αυστηρός με τη μουσική. Του ζητήθηκε να σχολιάσει και άλλους καλλιτέχνες για τους οποίους δεν είχε να πει πολλά, ενώ στην ίδια συνέντευξη μίλησε για το έμφραγμα που είχε περάσει στη σκηνή, για το κάπνισμα που έκοψε, αλλά και για το ενδεχόμενο να παρουσιάσει κάποια σατιρική εκπομπή.
Ο Τζόνι Βαβούρας είπε αναλυτικά μιλώντας για τη μουσική: «Είμαι λίγο μυστήριος στη μουσική. Το τραγούδι είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και η μουσική. Μετά πάμε στην κατηγορία του φασόν, που φτιάχνουνε κατά παραγγελία πενήντα τραγούδια την ημέρα που είναι όλα ίδια και όλοι που τραγουδάνε ουρλιάζουνε στο τοπ της φωνής τους και είναι όλοι ίδιοι. Γιατί να ακούσω τον Νίκο Οικονομόπουλο; Γιατί να ακούσω οποιονδήποτε από αυτούς που λέει συνέχεια τα ίδια; Δεν υπάρχει καμία θεματολογία, ο στίχος είναι σκουπίδι. Τώρα αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Η δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε έπειτα και για τη Δέσποινα Βανδή και την Κατερίνα Λιόλιου, με τον ίδιο να απαντά: «Υπάρχουν παντού μια Βανδή. Μια φωνή αρκετά κοινότυπη για εμένα. Την Κατερίνα Λιόλιου δεν την ξέρω». Όταν αναφέρθηκε το όνομα του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν έδωσε καμία απάντηση και προχώρησε παρακάτω.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για την ηλικία του και για όσα κάνει ώστε να παραμένει νέος: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία μου. Είμαι 70 χρονών. Δεν κάνω καταχρήσεις. Κάπνιζα και το έχω κόψει 32-33 χρόνια και είναι το πιο σοφό πράγμα που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Και κάνω μία έκκληση σε όλους όσους ακούνε. Μην καπνίζετε, είναι το πιο άχρηστο πράγμα που μπορείτε να κάνετε», δήλωσε.
Για την περιπέτεια υγείας που είχε περάσει στο παρελθόν, ο Τζόνι Βαβούρας είπε: «Είχα περάσει έμφραγμα πριν από 25 χρόνια περίπου. Και μάλιστα επάνω στη σκηνή, μπροστά σε 1.000 άτομα. Τραγούδαγα ένα τραγούδι του Τζέρι Λι Λιούις, τον οποίο λατρεύω. Έκανα επέμβαση. Έχω κληρονομική χοληστερίνη, είναι όπως και η πίεση, σιωπηλός δολοφόνος. Άμα δεν το πάρεις χαμπάρι, “φεύγεις”. Ήταν άσχημο συναίσθημα, ένα σφίξιμο, ένας πόνος, δεν με κρατούσαν τα πόδια μου. Το πάλεψα, έφυγε ο θρόμβος, πήγα στο νοσοκομείο, έκανα την επέμβαση. Στο χειρουργείο τους τραγουδούσα Φραν Σινάτρα και Τζέρι Λι Λιούις και με παρακαλούσαν να σταματήσω για να ξεκινήσουμε. δεν χάνω ποτέ το χιούμορ μου, είναι φάρμακο».
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε και το όνομα του Τόνι Σφήνου, με τη δημοσιογράφο να εξηγεί στον ηθοποιό πως πρόκειται για τον Θάνο Κιούση. Τότε απάντησε: «Δεν το ήξερα αυτό. Βαριέμαι αφόρητα».
Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο να κάνει κάποια στιγμή σατιρική εκπομπή στην τηλεόραση, ο Τζόνι Βαβούρας ξεκαθάρισε: «Δεν νομίζω. Κοίταξε, δεν μου αρέσει να κουνάω το δάχτυλο σε άλλους έχοντας εγώ παρόμοια ελαττώματα και θέματα. Σιχαίνομαι τους ανθρώπους οι οποίοι, ενώ δεν έχουν να δείξουν κάτι για τον εαυτό τους, είναι τενεκέδες, κουνάνε το δάχτυλο στους άλλους και έχουν άποψη. Παιδεία και χωρίς εμπειρίες και ιστορία, δεν μου λέει εμένα τίποτα».
