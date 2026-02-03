Τζόνι Βαβούρας: «Γιατί να ακούσω τον Νίκο Οικονομόπουλο; Δεν υπάρχει καμία θεματολογία, ο στίχος είναι σκουπίδι»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg583k1a6zyp)

Η δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε έπειτα και για τη Δέσποινα Βανδή και την Κατερίνα Λιόλιου, με τον ίδιο να απαντά: «Υπάρχουν παντού μια Βανδή. Μια φωνή αρκετά κοινότυπη για εμένα. Την Κατερίνα Λιόλιου δεν την ξέρω». Όταν αναφέρθηκε το όνομα του Κωνσταντίνου Αργυρού δεν έδωσε καμία απάντηση και προχώρησε παρακάτω.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για την ηλικία του και για όσα κάνει ώστε να παραμένει νέος: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ηλικία μου. Είμαι 70 χρονών. Δεν κάνω καταχρήσεις. Κάπνιζα και το έχω κόψει 32-33 χρόνια και είναι το πιο σοφό πράγμα που έκανα ποτέ στη ζωή μου. Και κάνω μία έκκληση σε όλους όσους ακούνε. Μην καπνίζετε, είναι το πιο άχρηστο πράγμα που μπορείτε να κάνετε», δήλωσε.

Για την περιπέτεια υγείας που είχε περάσει στο παρελθόν, ο Τζόνι Βαβούρας είπε: «Είχα περάσει έμφραγμα πριν από 25 χρόνια περίπου. Και μάλιστα επάνω στη σκηνή, μπροστά σε 1.000 άτομα. Τραγούδαγα ένα τραγούδι του Τζέρι Λι Λιούις, τον οποίο λατρεύω. Έκανα επέμβαση. Έχω κληρονομική χοληστερίνη, είναι όπως και η πίεση, σιωπηλός δολοφόνος. Άμα δεν το πάρεις χαμπάρι, “φεύγεις”. Ήταν άσχημο συναίσθημα, ένα σφίξιμο, ένας πόνος, δεν με κρατούσαν τα πόδια μου. Το πάλεψα, έφυγε ο θρόμβος, πήγα στο νοσοκομείο, έκανα την επέμβαση. Στο χειρουργείο τους τραγουδούσα Φραν Σινάτρα και Τζέρι Λι Λιούις και με παρακαλούσαν να σταματήσω για να ξεκινήσουμε. δεν χάνω ποτέ το χιούμορ μου, είναι φάρμακο».



