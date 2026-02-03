Τζένη Οικονόμου για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: Δεν έχει συζητηθεί κάτι για σύμφωνο συμβίωσης κι ούτε πρόκειται

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dg5500g9gv69)

Για την ενέργεια που έχει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, απάντησε ο ίδιος σε άλλο σημείο: «Δεν κάνω τίποτα. Όσο υπάρχει βούληση και διαύγεια του μυαλού, θέλεις να ζεις. Δεν παραιτείσαι, προσπαθείς. Συνεπώς, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής».



Όσον αφορά στο γεγονός πως είναι όλη την ώρα μαζί, αχώριστοι, ο ποινικολόγος δήλωσε: «Το θέλουμε να είμαστε ο ένας για τον άλλο, υγεία να έχουμε για να το χαιρόμαστε».