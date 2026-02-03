Τζένη Οικονόμου για Αλέξανδρο Λυκουρέζο: Δεν έχει συζητηθεί κάτι για σύμφωνο συμβίωσης κι ούτε πρόκειται
Δεν μας αφορούν αυτά, πρόσθεσε με τη σειρά του ο ποινικολόγος
Για το ενδεχόμενο να κάνει σύμφωνο συμβίωσης με τον Αλέξανδρο Λυκουρέζο μίλησε η Τζένη Οικονόμου, εξηγώντας πως δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο και ούτε πρόκειται.
Η ηθοποιός παραχώρησε κοινή συνέντευξη με τον ποινικολόγο στο Happy Day και τόνισε πως δεν τίθεται τέτοιο θέμα και πως οι δυο τους είναι πολύ πιο μπροστά από αυτό. Στις δηλώσεις που έκαναν την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου ανέφεραν πως είναι επιθυμία τους να είναι συνέχεια μαζί, ενώ ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος εξήγησε και από πού πηγάζει όλη αυτή η ενέργεια που έχει.
Σχετικά με το σύμφωνο συμβίωσης, η Τζένη Οικονόμου είπε: «Δεν έχω δηλώσει ποτέ ότι επιθυμώ ένα σύμφωνο συμβίωσης με τον Αλέξανδρο. Είπα ότι δεν έχει συζητηθεί κάτι τέτοιο κι ούτε πρόκειται, δεν τίθεται τέτοιο θέμα», με τον σύντροφό της να συμπληρώνει: «Δεν μας αφορούν αυτά». «Είμαστε πιο μπροστά κι από αυτό», ανέφερε επίσης η ίδια.
Δείτε το βίντεο
Για την ενέργεια που έχει ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος, απάντησε ο ίδιος σε άλλο σημείο: «Δεν κάνω τίποτα. Όσο υπάρχει βούληση και διαύγεια του μυαλού, θέλεις να ζεις. Δεν παραιτείσαι, προσπαθείς. Συνεπώς, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής».
Όσον αφορά στο γεγονός πως είναι όλη την ώρα μαζί, αχώριστοι, ο ποινικολόγος δήλωσε: «Το θέλουμε να είμαστε ο ένας για τον άλλο, υγεία να έχουμε για να το χαιρόμαστε».
