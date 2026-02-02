Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Η Χάιντι Κλουμ φόρεσε το... κορμί της στα Grammy, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Άλλη μια ιδιαίτερη εμφάνιση από το μοντέλο από τη Γερμανία
Το κόκκινο χαλί των Grammy είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για ιδιαίτερες εμφανίσεις από τραγουδιστές, σταρ, μοντέλα, τηλεπερσόνες.
Και όταν μιλάμε για ιδιαίτερες εμφανίσεις, η Χάιντι Κλουμ είναι συνυφασμένη με την έννοια αυτή.
Το μοντέλο από τη Γερμανία, όπως εξήγησε με ανάρτησή της στο Instagram, φόρεσε ένα φόρεμα που δημιουργήθηκε χειροποίητα με καλούπι από το σώμα της με εμφανείς τις σέξι λεπτομέρειες.
Σε βίντεο, μάλιστα, που δημοσίευσε, παρουσίασε το φόρεμα λικνιζόμενη μπροστά στους φωτογραφικούς και τηλεοπτικούς φακούς.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
