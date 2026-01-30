Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Θα έβλεπα τον εαυτό μου στη Eurovision, αρκεί να είχα ένα πολύ καλό τραγούδι
Νομίζω κάθε καλλιτέχνης θα ήθελε να βρεθεί σε μια μεγάλη σκηνή, συμπλήρωσε η ηθοποιός
Θετική στο ενδεχόμενο συμμετοχής στη Eurovision ως εκπρόσωπος της Ελλάδας δήλωσε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου. Όπως επισήμανε η ηθοποιός, μέσα από τον διαγωνισμό τραγουδιού δίνεται στους καλλιτέχνες μία μεγάλη ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους. Προϋπόθεση όμως για εκείνη θα ήταν να έχει βρει το κατάλληλο τραγούδι.
«Υπέγραψα για την κυκλοφορία του δίσκου που θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο. Θα έβλεπα τον εαυτό μου στη Eurovision. Νομίζω κάθε καλλιτέχνης θα ήθελε να βρεθεί σε μια μεγάλη σκηνή που θα τον έβλεπε ο κόσμος, αρκεί να έχει ένα πάρα πολύ καλό τραγούδι. Φέτος στηρίζω τον Good Job Nicky», ανέφερε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να παρουσιάζονται το πρωί της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σύμφωνα με την ίδια, δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας για τον διαγωνισμό τραγουδιού: «Στο μυαλό πολλών ανθρώπων η Eurovision έχει συνταγή και εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ένα καλό τραγούδι, είναι ένα καλό τραγούδι. Ένα καλό τραγούδι που ακουμπάει σε πάρα πολύ κόσμο είναι ο στόχος».
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου ρωτήθηκε επίσης για το αν της λείπει η τηλεόραση. Τότε η ηθοποιός αναρωτήθηκε, αν λείπει εκείνη από το μέσο. «Δεν μου λείπει η τηλεόραση, εγώ της λείπω; Έχω μάθει στη ζωή μου ότι ο έρωτας συμβαίνει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Αν είναι μονόπατος που λέμε στο χωριό μου, δεν έχει νόημα», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
