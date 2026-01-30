MasterChef: Αυτοί είναι οι 28 παίκτες του 10ου κύκλου

Ο Γιώργος εργάζεται ως sous-chef στην Κοπεγχάγη. Πρώτη φορά ήρθε σε επαφή με τον διαγωνισμό το 2018, αλλά τότε δεν κατάφερε να μπει στο σπίτι του MasterChef. Επτά χρόνια μετά, ο Γιώργος επανέρχεται για να προσπαθήσει να «πάρει το αίμα του πίσω» και να κερδίσει τον πολυπόθητο τίτλο του 10ου Έλληνα MasterChef! Για εκείνον η νίκη είναι μονόδρομος και ισούται με ένα εισιτήριο χωρίς επιστροφή από την Κοπεγχάγη.Ο Ανδρέας είναι γεννημένος στην Ελβετία και αν κάτι τον χαρακτηρίζει αυτό είναι η συνέπεια εντός και εκτός κουζίνας! Εργάζεται ως chef μαζί με τον πατέρα του στο ελληνικό εστιατόριο που διατηρούν στις Ελβετικές Άλπεις. Έχοντας ως μητρική του γλώσσα τα γαλλικά, ο Ανδρέας κατάφερε να μάθει ελληνικά μαζί με τους παππούδες και τις γιαγιάδες του, που επισκεπτόταν κάθε καλοκαίρι στην Πάρο. Έχοντας πολυετή εμπειρία στις κουζίνες, ξέρει τι σημαίνει αδρεναλίνη και είναι έτοιμος να το αποδείξει. Πιστεύει πως ο διαγωνισμός μπορεί να τον βοηθήσει να εξελιχθεί μαγειρικά και προτιμάει να είναι ταπεινός και τα πιάτα του να μιλούν για εκείνον. MasterChef 10 ετοιμάσου, ο Ελβετός έρχεται.Η Ιωάννα, με καταγωγή από την Καλαμάτα και διδακτορικό στον τομέα της Χημείας, έρχεται για να ζήσει την εμπειρία του MasterChef, το μαγειρικό της όνειρο και να περάσει καλά. Λάτρης του διαγωνισμού, δηλώνει ατρόμητη και έρχεται ως ερασιτέχνης με άφθονο μαγειρικό θράσος και με πάθος που ξεχωρίζει, για να μαγέψει τους κριτές. Αγαπάει την ιταλική κουζίνα και αν κάτι τη χαρακτηρίζει είναι το πείσμα και το τσαγανό να επιβιώνει σε κάθε δυσκολία, που καλείται να αντιμετωπίσει.Ο Γιώργος είναι παλιός γνώριμος του διαγωνισμού, αφού είχε εμφανιστεί στο MasterChef 4, αλλά δεν τα είχε καταφέρει. Τώρα, έξι χρόνια μετά, νιώθει πιο έτοιμος από ποτέ και αποφασισμένος να καταφέρει να σταθεί στον διαγωνισμό, όπως εκείνος θέλει. Με χρόνια εμπειρίας στον τόπο του, το Ηράκλειο Κρήτης και στην ελληνική και κρητική κουζίνα, ο Γιώργος έρχεται για να παίξει το παιχνίδι με απώτερο στόχο τον μεγάλο τελικό και το τρόπαιο.Έχουν κοινά το styling με τη μαγειρική; Αν ρωτήσετε τη Μενεξιά θα σας πει πως έχουν πολλά, επειδή και τα δύο είναι δημιουργικά. Έχοντας καταφέρει πολλά στον χώρο του styling, θέλει τώρα να δοκιμαστεί και στις κουζίνες, με στόχο να γίνει η πρώτη νικήτρια homecook. Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, η Μενεξιά δεν πτοείται από το άγχος και την ένταση της μαγειρικής και έρχεται στο MasterChef 10 για να ζήσει το όνειρό της.Ο Χρήστος έρχεται από «το μικρό Παρίσι» της Λάρισας, τα Πλατανούλια. Έχει δουλέψει σε κουζίνες στην Κέρκυρα, στις Σπέτσες, αλλά και στην Ισπανία. Για εκείνον το MasterChef είναι ένα απωθημένο, και δεν του αρέσει να ζει με απωθημένα. Δηλώνει πως όταν ετοιμάζει κάτι φιλάει τα χέρια του, όπως οι γιαγιάδες σταυρώνουν το φαγητό πριν μπει στο φούρνο. Πιστεύει πολύ στον εαυτό του και στις δυνατότητές του και έρχεται με μοναδικό του στόχο να κατακτήσει το έπαθλο στη δέκατη χρονιά του MasterChef. Άλλωστε, το 10 είναι και ο τυχερός του αριθμός.Για τη Φωτεινούλα η οικογένειά της είναι το νούμερο ένα στήριγμά της και δεν θα το βάλει κάτω μέχρι να τους κάνει περήφανους. Η Φωτεινούλα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, δοκιμάζει ξανά τις δυνατότητές της στο MasterChef, πιο σίγουρη για τον εαυτό της και έχοντας πλέον αποκτήσει περισσότερες γνώσεις και εμπειρία στις κουζίνες. Στόχος της, αυτή τη φορά, είναι να καταφέρει να φτάσει όσο το δυνατόν πιο ψηλά.Με καταγωγή από το Ηράκλειο Κρήτης, ο Γιώργος έρχεται από τη Φινλανδία για να διεκδικήσει το έπαθλο του MasterChef 10 και να δώσει το πιο σπουδαίο μάθημα στον γιο του: να μην εγκαταλείπει ποτέ τα όνειρά του! Έχοντας περάσει απ’ όλα τα πόστα μιας σύγχρονης κουζίνας, ο Γιώργος κατάφερε να συνεργαστεί με την Helena Puolakka, κριτή του φινλανδικού MasterChef. Ωστόσο, θέλοντας να επιστρέψει στις ρίζες του αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στο MasterChef 10 και να δώσει στον εαυτό του αυτή την ευκαιρία. Του αρέσει να αντιμετωπίζει τη ζωή με χαμόγελο και πιστεύει ότι η τηλεόραση θα τον αγαπήσει για τον αυθορμητισμό και τον χαρακτήρα του.Ο Τάσος κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και θεωρεί τον εαυτό του «ήρεμη δύναμη», αφού έχει βρεθεί στις κουζίνες από νωρίς στη ζωή του και έχει μάθει να διαχειρίζεται την πίεση και το χάος, που επικρατεί σε αυτές. Μπαίνοντας στο MasterChef 10 θα αφήσει αρκετά πράγματα πίσω του, αλλά έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητές του. Είναιέτοιμος να παίξει το παιχνίδι και να δεχθεί κάθε μαγειρική πρόκληση, που θα τον φέρει όσο πιο κοντά γίνεται στον μεγάλο τελικό!Με μεγάλη εμπειρία στον χώρο της κουζίνας, ο Νίκος έρχεται στο MasterChef 10 από τους Μολάους Λακωνίας, κυνηγώντας την εξέλιξη και φυσικά το έπαθλο! Για εκείνον τα όνειρα δεν έχουν φρένο και έτσι, μετά από πέντε συμμετοχές, ήρθε, επιτέλους, η στιγμή να αναμετρηθεί με τον εαυτό του, έχοντας ως όπλα του το πάθος του για τη μαγειρική, αλλά και το πείσμα του να ξεχωρίζει με γεύσεις που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά. Λάτρης της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας και του comfort food, έρχεται για να εντυπωσιάσει με ταπεινότητα.Ο Πάνος έρχεται στο MasterChef 10 από το Άμστερνταμ και καταρρίπτει το στερεότυπο ότι από μικρός ήθελε να ασχοληθεί με τη μαγειρική. Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησε ως barman και η μαγειρική μπήκε εντελώς τυχαία στη ζωή του. Αν και ως άνθρωπος είναι αγχώδης και πολλές φορές χαοτικός, όταν ξεκίνησε να δουλεύει στις κουζίνες έμαθε να είναι πειθαρχημένος. Στόχος του είναι η νίκη και πιστεύει πως έχει τα προσόντα να φτάσει μέχρι εκεί, παίζοντας πάντα δίκαια.Ο Κωνσταντίνος κατάγεται από το Γύθειο και είναι αρκετά χρόνια στον χώρο της γαστρονομίας. Βλέπει τον διαγωνισμό ως ένα μέσο για να ανανεωθεί μαγειρικά, να μάθει νέα πράγματα και να δοκιμαστεί. Αγαπημένη του κουζίνα είναι η ελληνική, αν και τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη μεξικάνικη, ενώ του αρέσει πολύ και το street food. Με παραστάσεις από τις κουζίνες που έχει εργαστεί και από τα ταξίδια που έχει κάνει, έρχεται στον διαγωνισμό με σκοπό να γίνει ο νέος Έλληνας MasterChef.O Βασίλης κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη και η φράση «μαγείρευα από μικρός» σίγουρα δεν του ταιριάζει. Για την ακρίβεια, ξεκίνησε να μαγειρεύει όταν ήταν φοιτητής Πληροφορικής και κάπου εκεί αναθεώρησε τον επαγγελματικό του προσανατολισμό. Στα 25 του χρόνια ξεκίνησε τη μαγειρική του καριέρα και έχει ήδη παραστάσεις από το εξωτερικό, με αποκορύφωμα το πέρασμα του από τη Φλωρεντία και την κουζίνα του κορυφαίου chef Massimo Bottura. O ίδιος δηλώνει εργατικός και ψυχαναγκαστικός, αλλά και συνειδητοποιημένος για τη συμμετοχή του στο MasterChef 10.Ο Γιώργος κατάγεται από το Καστελόριζο και η μαγειρική είναι όλη του η ζωή. Έχει δουλέψει σε πολύ απαιτητικές κουζίνες στο Βέλγιο, στη Νορβηγία, στο Σαν Σεμπαστιάν της Ισπανίας και στην Αυστραλία. Αν κάτι τον εξιτάρει, αυτό είναι η ένταση της κουζίνας. Για τον Γιώργο η μαγειρική είναι τέχνη και το «χάος», που επικρατεί συχνά στο κεφάλι του, δεν είναι απαραίτητα καταστροφικό, αλλά πολλές φορές δρα ως πηγή δημιουργικότητας. Άγχος και Γιώργος δεν πάνε μαζί. Με όπλα την ψυχραιμία, τη μαγειρική αυτοπεποίθηση, αλλά και το δημιουργικό «χάος», που κουβαλάει στο μυαλό του, ο Γιώργος ελπίζει να μπορέσει να φτάσει μέχρι το τέλος και να κερδίσει το MasterChef 10.Ο Πέτρος, με καταγωγή από την Κύπρο, έχει σπουδάσει μαγειρική και ζαχαροπλαστική στη Θεσσαλονίκη. Από μικρός κατάλαβε πως ήθελε να ασχοληθεί με κάτι δημιουργικό και στη μαγειρική βρήκε έναν τρόπο έκφρασης. Είναι ανταγωνιστικός και παρορμητικός, αλλά ταυτόχρονα ήρεμος και ευδιάθετος. Στο MasterChef 10 είναι έτοιμος να ξεπεράσει τα όριά του, καθώς ο ανταγωνισμός δεν τον πτοεί, γιατί έχει πίστη στις γνώσεις και στις δυνατότητές του.Ο Παναγιώτης είναι ήδη 10 χρόνια επαγγελματίας μάγειρας. Έρχεται στο MasterChef 10 από τη Χαλκιδική, όπου τα τελευταία δύο χρόνια έχει δικό του εστιατόριο, βασισμένο στη μεσογειακή κουζίνα. Παρά το γεγονός ότι έχει εμπειρία, έρχεται στον διαγωνισμό για να εξελιχθεί, να πάρει γνώσεις, αλλά και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο. Χαμηλών τόνων άνθρωπος, δεν πιστεύει ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στη συγκατοίκηση με τους υπόλοιπους παίκτες.Ο Άρης έχει καταγωγή από την Αλβανία και ζει στην Αθήνα. Έγινε μάγειρας γιατί πάντα του άρεσε να προσφέρει και να ευχαριστεί τον κόσμο, σερβίροντας ευφάνταστα πιάτα. Ξεκίνησε από μικρός να δουλεύει για να βοηθάει οικονομικά τη μητέρα του, είναι πολύ δεμένος με την πολυμελή οικογένειά του και έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη μικρή του αδελφή. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του έντονο, όπως είναι και οι γεύσεις του. Δεν συμβιβάζεται με το μέτριο, είναι πολύ ανταγωνιστικός και θέλει πάντα να κερδίζει.Ο Μιχάλης ζει στη Δραπετσώνα και για εκείνον η μαγειρική είναι το σπίτι του, το μεράκι και το πάθος του! Επαγγελματίας μάγειρας με καθοριστικό σημείο στη καριέρα του τη συνεργασία του με τον Gordon Ramsay, όπου για εκείνον ήταν σαν δεύτερο σχολείο. Έρχεται στο MasterChef 10 αναζητώντας την εμπειρία, αλλά και το πολυπόθητο έπαθλο. Ως άνθρωπος γοητεύεται από την πίεση και τον ανταγωνισμό, ενώ στη κουζίνα τον διακρίνει η πειθαρχία και η λεπτομέρεια στις κινήσεις του.H Κωνσταντίνα έρχεται με στόχο να γίνει η πρώτη γυναίκα Κύπρια, που θα κατακτήσει το MasterChef! Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Η/Υ, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι η μαγειρική είναι ο σκοπός της ζωής της. Ξέρει ότι δεν είναι έμπειρη, αλλά το κίνητρο της να κάνει περήφανους τους γονείς της είναι το μεγαλύτερο της όπλο και ο λόγος που θα πεισμώσει στον διαγωνισμό για να τα καταφέρει. Πέρα από φίλους και συγγενείς, αφήνει πίσω τον Ρίκυ και τον Δία, τους αγαπημένους της κάκτους.Ο Σαμ είναι γεννημένος στην Κεφαλονιά και η καταγωγή του είναι από την Αλβανία. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει καταφέρει να ανοίξει το δικό του μεζεδοπωλείο μαζί με τον κολλητό του φίλο. Εκεί, κάνει καθημερινά αυτό που αγαπάει, μαγειρεύει και προσφέρει στον κόσμο ελληνικές γεύσεις, με πινελιές από τα διάφορα μαγειρικά ταξίδια, που κάνει στο εξωτερικό. Αν κάτι χαρακτηρίζει τον Σαμ, αυτό είναι ότι βάζει τον πήχη ψηλά και πάντα πιέζει τον εαυτό του για το καλύτερο.Ο Μάριος είναι φανατικός θαυμαστής του MasterChef και το παρακολουθούσε κάθε χρόνο μαζί με τον πατέρα του. Φέτος αποφάσισε να γίνει πρωταγωνιστής του και να το ζήσει μπροστά από τις κάμερες. Ζει στην Αθήνα και τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με τη μαγειρική. Οι γονείς του ήταν εκείνοι που τον παρακίνησαν να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Δυνατά του χαρακτηριστικά είναι ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση, ενώ θα ήθελε να είναι λιγότερο συναισθηματικός.Ο λόγος που ο Άγγελος ασχολήθηκε με τη μαγειρική είναι ο παππούς του, ο οποίος ήταν ζαχαροπλάστης και λειτούργησε ως έμπνευση για τον ίδιο. Δηλώνει τελειομανής, αφού θα τσεκάρει κάτι αρκετές φορές για να βεβαιωθεί πως είναι σωστό. Πιστεύει ότι θα είναι μια δυνατή παρουσία στον διαγωνισμό και μοναδικός του στόχος είναι το έπαθλο. Όταν δεν μαγειρεύει, παίζει επιτραπέζια παιχνίδια ή χορεύει latin χορούς με την κοπέλα του.Ο Χάρης ζει στην Αθήνα και είχε από μικρός κλίση προς τη μαγειρική, παρότι ονειρευόταν να γίνει κτηνίατρος. Ο αδελφός του ήταν η αιτία που μπήκε στις κουζίνες και βρήκε τη μεγάλη του αγάπη. Έχει ασχοληθεί με πολλές κουζίνες, αλλά η ασιατική είναι η αγαπημένη του. Κρατώντας ένα χαμηλό προφίλ, δουλεύει με στοχοπροσήλωση και δηλώνει πιο έτοιμος από ποτέ να κερδίσει το MasterChef 10!Η Φιλιώ είναι γνώριμη φυσιογνωμία στο διαγωνισμό. Μπορεί στο MasterChef 2024 να ήταν σύντομη η παρουσία της, τώρα, όμως, έρχεται πιο σίγουρη από ποτέ για αυτά που θέλει να αποδείξει! Με καταγωγή από τους Φούρνους Ικαρίας, η Φιλιώ φέρνει στον διαγωνισμό την αποφασιστικότητα μιας γυναίκας που ξέρει καλά τη δύναμή της και θα πορευτεί βήμα-βήμα προς τον στόχο της.Ο Μάνος κατάγεται από το Ηράκλειο Κρήτης, αλλά τα τελευταία χρόνια ζει και εργάζεται στη Στοκχόλμη. Η μαγειρική μπήκε στη ζωή του πριν από πέντε χρόνια και τον βοήθησε να βρει τον εαυτό του. Του αρέσει η ένταση και δεν φοβάται να «πατήσει πόδι», όπου χρειαστεί. Έχοντας ασχοληθεί με τη φωτογραφία, γνωρίζει και να «φωτογραφίζει» κόσμο, αλλά και να περνάει συναισθήματα μέσα από εικόνες, κάτι που, σε συνδυασμό με τις μαγειρικές του γνώσεις, σίγουρα θα τον βοηθήσει, όπως δηλώνει, να επιβιώσει μέσα στην κουζίνα του MasterChef 10.Η Wasan κατάγεται από το Ντουμπάι και είναι ένας άνθρωπος δημιουργικός και αυθόρμητος. Για να βρεθεί στο MasterChef 10 άφησε πίσω της την καριέρα που είχε στο χώρο του marketing και μπήκε με μεγάλο προσωπικό ρίσκο μέσα στις κουζίνες, με πάθος και με θέληση. Όσο γλυκιά είναι άλλο τόσο πείσμα έχει γιατί θέλει γίνει η επόμενη MasterChef της Ελλάδας.