Μαντίσα για την επιστροφή του Gio στο Survivor: Δεν χάρηκε όλη η ομάδα, δεν του πάνε εύκολα κόντρα
Θα μπουν πάλι άλλοι κανόνες, είπε η παίκτρια των «Αθηναίων»
Ο Gio επέστρεψε και πάλι στο Survivor μετά τον τραυματισμό που είχε στο πόδι του και σύμφωνα με τη Μαντίσα, δεν χάρηκαν όλοι οι παίκτες των «Αθηναίων», με αυτή την εξέλιξη.
Όπως ανέφερε, θα μπουν άλλοι κανόνες από αυτούς που ίσχυαν από τότε που εκείνος απομακρύνθηκε από το παιχνίδι. Η Μαντίσα τόνισε επίσης ότι η παρουσία του δυσαρεστεί τους συμπαίκτες τους, αφού δεν είναι εύκολο να του εναντιωθούν. Ωστόσο, η ίδια είναι πολύ χαρούμενη που ο Gio είναι και πάλι μέρος του ριάλιτι επιβίωσης.
Πιο χαρακτηριστικά, η Μαντίσα είπε στην κάμερα του Survivor, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου: «Εγώ χάρηκα πάρα πολύ, νομίζω φάνηκε. Με το που λέει χθες ο Γιώργος Λιανός ότι επιστρέφει ο Gio ένιωσα ότι μας έλεγε ψέματα, ότι το είδα σε όνειρο. Μου ανέβηκε η διάθεση. Δεν θεωρώ ότι χάρηκε όλη η ομάδα που επέστρεψε ο Gio. Θα μπουν πάλι άλλοι κανόνες, θα έχει θέση ο Gio, θα τον ακούνε. Δεν μπορούν να του πάνε πολύ κόντρα γιατί στη Μαντίσα πάνε κόντρα. Στον Gio δεν πας εύκολα κόντρα».
