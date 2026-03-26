Σπείρα νεαρών ρήμαζε σπίτια και καταστήματα στην Αττική, τρεις συλλήψεις, πάνω από 500.000 ευρώ η λεία

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τρία μέλη εγκληματικής ομάδας που πραγματοποιούσε διαρρήξεις
και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αποκομίζοντας λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε Κολωνό και Άγιο Παντελεήμονα, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της Γ.Α.Δ.Α. Πρόκειται για τρεις νεαρούς ηλικίας 22, 20 και 19 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τον Αύγουστο του 2025 ομάδα με στόχο τη διάπραξη κλοπών για οικονομικό όφελος. Παραβίαζαν πόρτες σπιτιών με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έκλεβαν χρηματικά ποσά από καταστήματα εκμεταλλευόμενοι την απροσεξία των υπαλλήλων.
Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, τον Νοέμβριο του 2025, φέρονται να επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα στο Κερατσίνι
και να της άρπαξαν με τη βία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.
Κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ρούχα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές, διαρρηκτικά εργαλεία και τρία κινητά τηλέφωνα.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία στην Αττική, με τη συνολική ζημιά να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.