Σπείρα νεαρών ρήμαζε σπίτια και καταστήματα στην Αττική, τρεις συλλήψεις, πάνω από 500.000 ευρώ η λεία

ΕΛΛΑΔΑ
Ληστείες Κλοπές Διαρρήξεις

Τρεις νεαροί ηλικίας 22, 20 και 19 ετών διέπρατταν διαρρήξεις σε σπίτια και κλοπές από καταστήματα, ενώ κατηγορούνται και για ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης στο Κερατσίνι

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσαν τρία μέλη εγκληματικής ομάδας που πραγματοποιούσε διαρρήξεις και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αποκομίζοντας λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Οι συλλήψεις έγιναν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε Κολωνό και Άγιο Παντελεήμονα, στο πλαίσιο επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά της Γ.Α.Δ.Α. Πρόκειται για τρεις νεαρούς ηλικίας 22, 20 και 19 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι είχαν συγκροτήσει από τον Αύγουστο του 2025 ομάδα με στόχο τη διάπραξη κλοπών για οικονομικό όφελος. Παραβίαζαν πόρτες σπιτιών με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρήματα και κοσμήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έκλεβαν χρηματικά ποσά από καταστήματα εκμεταλλευόμενοι την απροσεξία των υπαλλήλων.

Σε μία από τις πιο σοβαρές περιπτώσεις, τον Νοέμβριο του 2025, φέρονται να επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα στο Κερατσίνι και να της άρπαξαν με τη βία χρυσή αλυσίδα από τον λαιμό.

Κατά τις έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν ρούχα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν στις κλοπές, διαρρηκτικά εργαλεία και τρία κινητά τηλέφωνα.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί έξι περιπτώσεις κλοπών και μία ληστεία στην Αττική, με τη συνολική ζημιά να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

