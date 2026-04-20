Από το εκρηκτικό μπούστο της Κριστίνα Αγκιλέρα μέχρι τα γάντια της Πάρις Χίλτον: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στα φετινά Breakthrough Awards
Η απονομή πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μόνικα στις 18 Απριλίου και έδωσαν το παρών πολλές διασημότητες του Χόλιγουντ

Γεωργία Κοτζιά
Τα φετινά βραβεία Breakthrough, τα οποία απονέμονται για εξαιρετικές συνεισφορές στα μαθηματικά και στις επιστήμες, πραγματοποιήθηκαν στη Σάντα Μόνικα στις 18 Απριλίου.

Πρόκειται για σημαντικά βραβεία στον χώρο της επιστήμης και ξεχωρίζουν από πιο «παραδοσιακές» τελετές αυτού του είδους, όπως τα Νόμπελ, εξαιτίας της παρουσίας των διασημοτήτων από τον χώρο του Χόλιγουντ.

Οι εμφανίσεις τους στο κόκκινο χαλί εντυπωσίασαν, καθώς κυριάρχησε η κομψότητα, χωρίς υπερβολές, με μικρές πινελιές που έκαναν τη διαφορά σε ορισμένα σύνολα.

Οι εμφανίσεις των επωνύμων στα Breakthrough Awards 2026

Η Τζίτζι Χαντίντ, φορώντας μία μεταξωτή δημιουργία του David Koma, έκανε μια από τις εμφανίσεις που ξεχώρισε.

Ακολουθεί η Αν Χάθαγουεϊ με ένα one soulder φόρεμα, σε μαύρο χρώμα, με βολάν στο πλάι.

Η Λίλι Κόλινς επέλεξε ένα στράπλες φόρεμα του οίκου Saint Laurent, το οποίο κολάκευε τη σιλουέτα της.

Το παρών έδωσε και ο Μπεν Άφλεκ με ένα μαύρο κοστούμι και παπιγιόν στον λαιμό.

Από τις πιο ιδιαίτερες δημιουργίες φόρεσε η Ολίβια Γουάιλντ, καθώς επέλεξε ένα φόρεμα με μανίκια που έδεναν στα χέρια της, με ασημένιες λεπτομέρειες στον κορσέ και λουλούδια στη φούστα, σε πράσινο χρώμα.

Εντυπωσιακή ήταν και η Ναόμι Γουότς με το Prada φόρεμά της.

Η Σάλμα Χάγιεκ επέλεξε ένα φόρεμα γεμάτο στρας σε μαύρο χρώμα, χωρίς να υπερβάλλει.

Στους ίδιους τόνους κινήθηκε και η Πάρις Χίλτον, η οποία ολοκλήρωσε το look της με γάντια και έντονα κοσμήματα.

Διαφορετική, τέλος, ήταν η Κριστίνα Αγκιλέρα, η οποία παρουσιάστηκε με καρέ μαλλιά και αφέλειες, φορώντας ένα στενό φόρεμα, με διαφάνεια στο κάτω μέρος.

Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Δείτε Επίσης