Ο Τζέιμς Κάμερον αποκάλυψε γιατί μετακόμισε μόνιμα στη Νέα Ζηλανδία: Οι άνθρωποι εκεί είναι λογικοί σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες
Το 1994 έδωσα στον εαυτό μου υπόσχεση ότι θα ζούσα εκεί κάποια μέρα, είπε ο σκηνοθέτης
Τον λόγο που μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία με την οικογένειά του αποκάλυψε ο Τζέιμς Κάμερον, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τις ΗΠΑ και τους Αμερικανούς.
Ο σκηνοθέτης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «In Depth With Graham Besinger» και εξήγησε πως ερωτεύτηκε τη χώρα σε ένα ταξίδι όπου «κόλλησε» εκεί λόγω καιρικών συνθηκών και υποσχέθηκε στον εαυτό του πως μια μέρα θα επέστρεφε για να ζήσει εκεί. Όταν ξέσπασε ο κορωνοϊός ήταν που μαζί με τη σύζυγό του αποφάσισαν πως έπρεπε να μείνουν μόνιμα εκεί, μακριά από τους «πολωμένους και εχθρικούς» πολίτες της Αμερικής.
Ο Τζέιμς Κάμερον αρχικά είπε: «Πήγα στη Νέα Ζηλανδία για πρώτη φορά το 1994. Ήμουν καθ’ οδόν για τον Νότιο Πόλο, αλλά τελικά κολλήσαμε εκεί επειδή οι πτήσεις ακυρώθηκαν λόγω των καιρικών συνθηκών» και εξήγησε πως λόγω της καθυστέρησης εξερεύνησε περισσότερο την περιοχή του Κράισττσερτς, με αποτέλεσμα να ερωτευτεί τη χώρα γενικότερα, αλλά και το τοπίο, τους ανθρώπους, τον τρόπο ζωής εκεί ειδικότερα. «Έδωσα στον εαυτό μου μια υπόσχεση. Θα έρθω να ζήσω εδώ κάποια μέρα», σημείωσε.
Ο 71χρονος επισήμανε στη συνέχεια πως είπε την ιδέα του στη σύζυγό του Σούζι και ήταν θετική σε αυτή, όμως απέκτησαν παιδιά και αποφάσισαν για αρχή να εγκατασταθούν στο Μαλιμπού και στη Σάντα Μπάρμπαρα. «Αυτή η συζήτηση, ξέρετε, έπρεπε να τροποποιηθεί ελαφρώς, αλλά είπαμε μετά το Avatar, ας το κάνουμε», ανέφερε.
Το 2011, ωστόσο, το ζευγάρι έκανε το μεγάλο βήμα και αγόρασε ένα αγρόκτημα στη Νέα Ζηλανδία: «Είχαμε γυρίσματα στη Νέα Ζηλανδία. Επιστρέψαμε στις ΗΠΑ, μετά ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού και δεν ξαναγυρίσαμε εκεί. Έτσι, έπρεπε να κάνω τα αδύνατα δυνατά για να ξαναρχίσει η παραγωγή μας στη Νέα Ζηλανδία και αποφασίσαμε εκείνη τη στιγμή ότι ήταν καιρός να μετακομίσουμε εκεί ως οικογένεια», εξήγησε.
Ο σκηνοθέτης πρόσθεσε: «Η Νέα Ζηλανδία είχε εξαλείψει εντελώς τον ιό. Στην πραγματικότητα, τον εξάλειψαν δύο φορές. Την τρίτη φορά, όταν εμφανίστηκε σε μεταλλαγμένη μορφή, κατάφερε να διαφύγει. Αλλά ευτυχώς, είχαν ήδη ποσοστό εμβολιασμού 98%. Γι' αυτό αγαπώ τη Νέα Ζηλανδία. Οι άνθρωποι εκεί είναι, ως επί το πλείστον, λογικοί, σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου το ποσοστό εμβολιασμού ήταν 62% και συνεχίζει να μειώνεται – πηγαίνει προς τη λάθος κατεύθυνση».
Ο Τζέιμς Κάμερον στη συνέχεια έθεσε το εξής ερώτημα: «Με κοροϊδεύεις; Που θα προτιμούσες να ζεις; Σε ένα μέρος που πιστεύει πραγματικά στην επιστήμη, είναι λογικό και όπου οι άνθρωποι μπορούν να συνεργαστούν με συνοχή για έναν κοινό στόχο, ή σε ένα μέρος όπου όλοι είναι εχθρικοί μεταξύ τους, εξαιρετικά πολωμένοι, γυρίζουν την πλάτη στην επιστήμη και βασικά θα βρισκόταν σε απόλυτη αναταραχή αν εμφανιζόταν μια άλλη πανδημία;», για να καταλήξει: «Δεν είμαι εκεί για το τοπίο. Είμαι εκεί για τη λογική».
