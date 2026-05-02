Το 1981, μια ελληνική εταιρεία αποφάσισε να μπει σε έναν χώρο που μέχρι τότε ανήκε σχεδόν αποκλειστικά στις εισαγωγές προϊόντων από το εξωτερικό. Πρόθεσή της να δημιουργήσει μια 100% ελληνική πρόταση, βασισμένη στην άριστη ποιότητα, τη μοναδικότητα και την καινοτομία. Αυτή ήταν η αρχή της ΜΕΓΑ.
Ο Αταμάν πήρε θέση για τον Γιαννακόπουλο: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που έχει θυσιάσει τη ζωή του για το μπάσκετ
Ο Αταμάν πήρε θέση για τον Γιαννακόπουλο: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που έχει θυσιάσει τη ζωή του για το μπάσκετ
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά απ' όλα όσα έγιναν στη Βαλένθια και την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την Euroleague βγήκε δημόσια και υπερασπίστηκε τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Αν και πλέον αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για το Game 3 της σειράς των play off της Euroleague (Τετάρτη 6/5), ο απόηχος του Game 2 εξακολουθεί να κυριαρχεί.
Η ποινή που ανακοίνωσε η Euroleague (τρεις αγωνιστικές αποκλεισμός και 10.000 ευρώ πρόστιμο) στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στο Telekom Center εφόσον οι πράσινοι «σκουπίσουν» τη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν μέσω Instagam να παίρνει θέση απλώνοντας ασπίδα προστασίας γύρω από τον πρόεδρο της ομάδας.
«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν πάθος, συναίσθημα και εμπιστοσύνη και που μιλούν πάντα ευθέως, όχι πίσω από την πλάτη των άλλων. Ο Δημήτρης απλώς διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, απευθείας στους διαιτητές, όπως καταγράφεται και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά θεωρείτε ότι δεν αξίζει να βρίσκεται στο γήπεδό του για το Final Four. Κανείς, ακόμη και οι συνάδελφοι-αντίπαλοί μου, δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ. Να είστε γενναίοι, να είστε δίκαιοι!»
Η ποινή που ανακοίνωσε η Euroleague (τρεις αγωνιστικές αποκλεισμός και 10.000 ευρώ πρόστιμο) στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στο Telekom Center εφόσον οι πράσινοι «σκουπίσουν» τη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν μέσω Instagam να παίρνει θέση απλώνοντας ασπίδα προστασίας γύρω από τον πρόεδρο της ομάδας.
«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν πάθος, συναίσθημα και εμπιστοσύνη και που μιλούν πάντα ευθέως, όχι πίσω από την πλάτη των άλλων. Ο Δημήτρης απλώς διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, απευθείας στους διαιτητές, όπως καταγράφεται και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά θεωρείτε ότι δεν αξίζει να βρίσκεται στο γήπεδό του για το Final Four. Κανείς, ακόμη και οι συνάδελφοι-αντίπαλοί μου, δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ. Να είστε γενναίοι, να είστε δίκαιοι!»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα