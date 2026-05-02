Ο Αταμάν πήρε θέση για τον Γιαννακόπουλο: Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο που έχει θυσιάσει τη ζωή του για το μπάσκετ
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά απ' όλα όσα έγιναν στη Βαλένθια και την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από την Euroleague βγήκε δημόσια και υπερασπίστηκε τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Αν και πλέον αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για το Game 3 της σειράς των play off της Euroleague (Τετάρτη 6/5), ο απόηχος του Game 2 εξακολουθεί να κυριαρχεί.

Η ποινή που ανακοίνωσε η Euroleague (τρεις αγωνιστικές αποκλεισμός και 10.000 ευρώ πρόστιμο) στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της ομάδας δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί στο Telekom Center εφόσον οι πράσινοι «σκουπίσουν» τη Βαλένθια, με τον Εργκίν Αταμάν μέσω Instagam να παίρνει θέση απλώνοντας ασπίδα προστασίας γύρω από τον πρόεδρο της ομάδας.

«Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν πάθος, συναίσθημα και εμπιστοσύνη και που μιλούν πάντα ευθέως, όχι πίσω από την πλάτη των άλλων. Ο Δημήτρης απλώς διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχτηκαν, απευθείας στους διαιτητές, όπως καταγράφεται και στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά θεωρείτε ότι δεν αξίζει να βρίσκεται στο γήπεδό του για το Final Four. Κανείς, ακόμη και οι συνάδελφοι-αντίπαλοί μου, δεν έχει το δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του, που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για το μπάσκετ. Να είστε γενναίοι, να είστε δίκαιοι!»

