Μάνος Ιωάννου για Πέτρο Φιλιππίδη: Θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου να τον βοηθήσω
Ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι καλά και εγώ του εύχομαι τα καλύτερα, είπε ο ηθοποιός για τον συνάδελφο και φίλο του
Τη στήριξή του στον Πέτρο Φιλιππίδη έδειξε ο Μάνος Ιωάννου, υπογραμμίζοντας τη στενή φιλία τους. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι βρίσκονται σε επικοινωνία και τόνισε ότι θα τον βοηθούσε με οποιονδήποτε τρόπο μπορούσε.
Ο Μάνος Ιωάννου ρωτήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, αν έχει μιλήσει με τον Πέτρο Φιλιππίδη μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι του, τον περασμένο Ιούλιο. «Είμαστε φίλοι με τον Πέτρο Φιλιππίδη, μιλάμε γενικά. Ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι καλά και εγώ του εύχομαι τα καλύτερα. Είναι φίλος μου, τον αγαπάω και εννοείται ότι θα έκανα ό,τι περνάει από το χέρι μου για να τον βοηθήσω», απάντησε εκείνος.
«Το κάνουμε εμείς οι δύο, το βιντεοσκοπούμε και μετά, ναι, υπάρχει περίπτωση ο άλλος να το δείξει. Οπότε αυτός που το κάνει, καλύτερα να το σκέφτεται καλύτερα και να το φιλτράρει καλύτερα στο μυαλό του. Τι, έχετε περάσει μια ζωή μαζί και τον εμπιστεύεσαι;», πρόσθεσε στη συνέχεια.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Στην ίδια συνέντευξη ο ηθοποιός κλήθηκε να κάνει το δικό του σχόλιο για τις υποθέσεις revenge porn. Ο Μάνος Ιωάννου υποστήριξε πως ευθύνη φέρει όχι μόνο εκείνος που διαρρέει προσωπικό υλικό, αλλά και το άτομο που τον εμπιστεύεται στέλνοντάς του το. «Όταν γίνεται κάτι, νομίζω πως γίνεται με συναίνεση. Από τη στιγμή που το δέχεται ο άλλος μετά, ό,τι και να γίνει, έχουν και οι δυο ευθύνη», σημείωσε.
Αμετανόητος ο Μητροπολίτης Δωδώνης για την επίπληξη στον δάσκαλο: Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοια κατάσταση
Στεφανής στο protothema: Στην Ελλάδα έχουμε αχρωματοψία με το κόκκινο φανάρι - Ο ΚΟΚ δεν διόρθωσε το παράδοξο με τις πλατείες
«Η εξαφάνιση του Γιόζεφ Μένγκελε»: Πώς ο Ναζί σαδιστής γιατρός κατάφερε να μην τιμωρηθεί ποτέ για τα φριχτά εγκλήματά του
