Survivor: Ο Gio «στον τάκο» παμψηφεί, η Μαντίσα «άναψε φωτιές» με μία φράση και μια σκληρή κόντρα με τον Θεοδωρόπουλο ανατέλλει
Συνεχίστηκαν οι περιπέτειες στη ζούγκλα και στην παραλία για Αθηναίους και Επαρχιώτες με δεύτερο υποψήφιο για αποχώρηση
Άρχισαν τα όργανα, όπως και οφείλει να γίνεται σε κάθε ριάλιτι που σέβεται τον εαυτό του και τους τηλεθεατές. Δηλώσεις που προκαλούν το τηλεοπτικό κοινό και ταυτόχρονα ανάβουν φωτιές σε ομάδες και παίκτες, τακτική που πλέον γίνεται διακριτικά αλλά αποτελεσματικά και έχει στόχο να «εξοντωθούν» οι αντίπαλοι, μπηχτές, λόγια πίσω από τις κάμερες και τις καλύβες με δοκιμασίες και αγωνίσματα για σκληρά νεύρα.
Gio Kay: Το «Μαύρο πρόβατο» των Αθηναίων υποψήφιος για αποχώρηση
Μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα για την ασυλία, όπου οι δύο ομάδες έφτασαν ισόπαλες με σκορ 9 – 9 και για έναν κρίκο οι Επαρχιώτες πήραν τη νίκη, με τον Μαλλιαρό να είναι ο καθοριστικός παίκτης, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν σε ένα Συμβούλιο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό και συνέβη κάτι εντυπωσιακό.
Πίσω λοιπόν από τα μαγευτικά πλάνα, τα οποία επέστρεψαν στο Survivor, - με το δεύτερο επεισόδιο της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου να σημειώνει 21% στο σύνολο και 18,1% δυναμικό κοινό - όλα γίνονται όπως θα περίμενε κάποιος που ξέρει και παρακολουθεί ριάλιτι τέτοιου τύπου εδώ και χρόνια. Πίσω από τα «είμαστε ομάδα» ελλοχεύει πάντα το «ήρθα για να νικήσω» και φυσικά σε κάθε παραλία αιωρείται η πεποίθηση πως «εγώ είμαι καλύτερος –η και δεν άξιζα να με ψηφίσετε».
Παραδοσιακά η ήττα φέρνει γκρίνια και γι αυτό οι Αθηναίοι στριμώχτηκαν, όμως και οι Επαρχιώτες που, παρά τις καλύτερες επιδόσεις, αρχίζουν να διαπιστώνουν πως υπάρχουν πρόσωπα που μάλλον χαλάνε το σύνολο και ίσως ήλθε η ώρα να απομονωθούν, προκειμένου να μην διαταράσσουν το σύνολο σε αγωνίσματα και διαβίωση…
Θεοδωρόπουλος εναντίον Μαντίσας
Η ψήφος του αθλητικογράφου, Δημήτρη Θεοδωρόπουλου στη Μαντίσα στο Συμβούλιο προκάλεσε τριγμούς και οδήγησε σε μία αποκάλυψη, που ενόχλησε πολύ το τηλεοπτικό κοινό που κατέκλυσε το Χ με αρνητικά σχόλια για την παίκτρια των Αθηναίων. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος εξήγησε την ψήφο του στη Μαντίσα Τσότα και αποκάλυψε ότι στην καλύβα ακούστηκε η φράση «Οι Έλληνες δεν είναι άντρες». «Χθες ψήφισα διά της ατόπου απαγωγής. Ψήφισα με βάση το ποιον δεν θέλω να φύγει και όχι το ποιον θέλω να φύγει. Δηλαδή, άφησα αυτούς που δεν θέλω να φύγουν έξω και είπα ΟΚ, μένει στο τέλος η Μαντίσα που έμεινε, και ψήφισα τη Μαντίσα. Μέχρι χθες το βράδυ ήμουνα… κρίμα και αυτά. Σήμερα το πρωί δεν είμαι καθόλου κρίμα που ψήφισα τη Μαντίσα. Καταρχάς, πριν λίγα λεπτά έχει ειπωθεί στην καλύβα, με έξι άντρες, η έκφραση “Οι Έλληνες δεν είναι άντρες”. Τι να κουβεντιάσω τώρα;», αποκάλυψε ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος. «Μιλάμε για μηδενική ενσυναίσθηση, μηδενική συναίσθηση. Ένα απόλυτο κενό. Ένα ακατάπαυστο μπίρι μπίρι. Δεν σταματάει να μιλάει, μιλάει συνέχεια και το κακό είναι ότι δεν έχει κάτι να πει. Φαίνεται ότι ξεκινάει τον λόγο του χωρίς να έχει σκεφτεί κάτι και το π, το πλάθει, το πλάθει και πέφτει σε λάθη. Πέφτει σε λακκούβες, αυτό δεν γίνεται να το λες τώρα. Κοιταζόμασταν μεταξύ μας».
Και η παίκτρια όμως εξέφρασε τα παράπονά της για τον συμπαίκτη της ο οποίος σύμφωνα με τα λεγόμενά της «θέλει να βγαίνει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι να μη φαινόμαστε και να φαίνεται ότι δεν κάνουμε και τίποτα».
Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, ο οποίος εξελίσσεται σε μάστορα στρατηγικής, δεν δίστασε να τονίσει και μία ακόμη φορά τα όσα πιστεύει για τη Μαντίσα: «Λέει, αγωνιστικά δεν μπορεί να μου πει κανένας τίποτα. Και στην καλύβα, λέει, κάνω πάρα πολλά. Γιατί με ψηφίσατε εμένα; Πόσο άδικη ήταν οι δύο ψήφοι που πήρα; Το λέει αυτό. Και τώρα έρχεται εδώ πέρα και μας λέει, εντάξει μωρέ με το συναίσθημα, εντάξει δικαιολογούνται, όλα αυτά. Δεν, δεν, δεν συνδέονται τώρα με το άλλο. Η σκέψη της είναι η μία εδώ, η άλλη εκεί. Δεν βγάζει νόημα. Γι’ αυτό λέω ότι απλά μιλάει χωρίς να έχει σκεφτεί πρώτα».
Συμπέρασμα; Δύο δυνατοί, για τα δεδομένα του ριάλιτι, χαρακτήρες ξεπρόβαλαν από τις ακτές της Δομινικανής Δημοκρατίας.
Gio Kay: Το «Μαύρο πρόβατο» των Αθηναίων υποψήφιος για αποχώρηση
Μετά από έναν εντυπωσιακό αγώνα για την ασυλία, όπου οι δύο ομάδες έφτασαν ισόπαλες με σκορ 9 – 9 και για έναν κρίκο οι Επαρχιώτες πήραν τη νίκη, με τον Μαλλιαρό να είναι ο καθοριστικός παίκτης, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν σε ένα Συμβούλιο ιδιαίτερα αποκαλυπτικό και συνέβη κάτι εντυπωσιακό.
Με 11 ψήφους, ο Gio Kay αναδείχθηκε παμψηφεί δεύτερος υποψήφιος των Αθηναίων προς αποχώρηση. Ο παίκτης δεν δίστασε μάλιστα να απευθύνει στον Γιώργο Λιανό ερώτηση, για τον τρόπο που παρουσίασε τη δυναμική των δύο ομάδων.
Ο Γιώργος Λιανός μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας ανακοίνωσε το αποτέλεσμα: «Παμψηφεί ο Gio είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση». Τότε ο Gio Kay, γύρισε στον παρουσιαστή και του είπε τα εξής: «Explain this to me bro. Εσύ ήξερες ακριβώς τι γινότανε και στις δύο καλύβες, σωστά; Γι’ αυτό είχες συγκεκριμένες ερωτήσεις», ενώ ταυτόχρονα άφησε σαφείς αιχμές για τον Γιώργο Λιανό ότι δημιουργεί μέσα από τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις του μία εικόνα για τους Αθηναίους που μαρτυρά ότι απουσιάζει η συνοχή και η ομαδικότητα. «Ήταν σαν να μας βγάζεις underdogs, σαν να μην είμαστε ενωμένοι».
Ο Γιώργος Λιανός επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τα δεδομένα και των δύο ομάδων πριν το συμβούλιο, χωρίς όμως να προχωρήσει σε ανάλυση ή να απαντήσει περαιτέρω στον παίκτη των Αθηναίων.
Όπως είναι αναμενόμενο, η υποψηφιότητα του Gio θα δημιουργήσει στην ομάδα των «Αθηναίων» ένα διαφορετικό κλίμα και λογικά θα διπλασιάσει τον ήδη πολύ μεγάλο χρόνο, όπου ο παίκτης μιλάει στην κάμερα για τον εαυτό του και που και που για το ριάλιτι, τους συμπαίκτες του και τη συνθήκη διαβίωσης στη Δομινικανή Δημοκρατία. Αλλά… αυτό είναι το Survivor.
