Η Ριάνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει τέταρτο παιδί
Η Ριάνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτήσει τέταρτο παιδί
Η τραγουδίστρια φαίνεται να σκέφτεται το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για τέταρτη φορά, λίγο μετά τη γέννηση της κόρης της
Το ενδεχόμενο να γίνει μητέρα για τέταρτη φορά φαίνεται να εξετάζει η Ριάνα, λίγο μετά την απόκτηση του τρίτου της παιδιού.
Η τραγουδίστρια σχολίασε με χιούμορ σε ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, αναφερόμενη σε δημοσίευση της πρώην σταρ του Love Island, Montana Rose Brown. Η influencer και reality star, που έχει δύο παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της, Mark O'Connor, είχε ανεβάσει ένα βίντεο όπου εμφανίζεται να προβληματίζεται ανάμεσα στο «να γίνει σέξι» ή «να μείνει έγκυος το 2026». Στην ανάρτηση, η Ριάνα απάντησε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: «Άρα δεν είμαι τρελή; Στοίχημα!».
Δείτε το βίντεο και το σχόλιό της
Η Ριάνα και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, υποδέχτηκαν τον Σεπτέμβριο την τρίτη τους κόρη, Ρόκι, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί και δύο γιους. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2020 και συχνά αναφέρεται ανοιχτά στα σχέδιά του για το μέλλον.
Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει στη Vogue τον Απρίλιο του 2022 για την προσωπική της ζωή: «Πάντα πίστευα ότι πρώτα θα έπρεπε να έρθει ο γάμος και μετά το παιδί, αλλά ποιος λέει ότι πρέπει να γίνει έτσι; Σίγουρα δεν πρόκειται να αφήσω αυτό να με εμποδίσει από το να γίνω μητέρα».
Η τραγουδίστρια σχολίασε με χιούμορ σε ανάρτηση στο Instagram την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, αναφερόμενη σε δημοσίευση της πρώην σταρ του Love Island, Montana Rose Brown. Η influencer και reality star, που έχει δύο παιδιά με τον αρραβωνιαστικό της, Mark O'Connor, είχε ανεβάσει ένα βίντεο όπου εμφανίζεται να προβληματίζεται ανάμεσα στο «να γίνει σέξι» ή «να μείνει έγκυος το 2026». Στην ανάρτηση, η Ριάνα απάντησε τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου: «Άρα δεν είμαι τρελή; Στοίχημα!».
Δείτε το βίντεο και το σχόλιό της
Η Ριάνα και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, υποδέχτηκαν τον Σεπτέμβριο την τρίτη τους κόρη, Ρόκι, ενώ έχουν αποκτήσει μαζί και δύο γιους. Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2020 και συχνά αναφέρεται ανοιχτά στα σχέδιά του για το μέλλον.
Η τραγουδίστρια είχε δηλώσει στη Vogue τον Απρίλιο του 2022 για την προσωπική της ζωή: «Πάντα πίστευα ότι πρώτα θα έπρεπε να έρθει ο γάμος και μετά το παιδί, αλλά ποιος λέει ότι πρέπει να γίνει έτσι; Σίγουρα δεν πρόκειται να αφήσω αυτό να με εμποδίσει από το να γίνω μητέρα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα