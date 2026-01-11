Και ποιος δεν θέλει οι Κυριακές να είναι οι πιο εύκολες ημέρες της εβδομάδας και να είναι γεμάτες ανέσεις και απολαύσεις
O Τομ Γουέλινγκ του Smallville παράτησε το Χόλιγουντ για να εκτρέφει άλογα
Ο διάσημος πρωταγωνιστής εξηγεί γιατί εγκατέλειψε το Λος Άντζελες εν μέσω πανδημίας και πώς βρήκε μια πιο «αληθινή» ζωή στην επαρχία
Τους λόγους που τον οδήγησαν να απομακρυνθεί από το Χόλιγουντ και να εγκατασταθεί σε ράντσο, όπου ασχολείται με την εκτροφή αλόγων, εξήγησε ο Τομ Γουέλινγκ σε νέα συνέντευξή του στο People. Ο 48χρονος ηθοποιός, γνωστός από τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στη σειρά Smallville, αποκάλυψε ότι η απόφαση πάρθηκε το 2020, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του, Τζέσικα Ρόουζ, ταξίδεψαν με τον γιο τους στη Βόρεια Καλιφόρνια, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.
Όπως είπε, η κατάσταση στο Λος Άντζελες εκείνη την περίοδο ήταν αποπνικτική. «Το Λος Άντζελες ήταν χαοτικό τότε. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα στους δρόμους, δεν μπορούσες να πας πουθενά. Ο κόσμος δεν έβγαινε από τα σπίτια του. Ο πρώτος μας γιος άρχιζε να μπουσουλάει και είχαμε μόνο ένα μικρό μπαλκόνι για να παίζει. Υπήρχε αυτή η σκέψη ότι δεν ξέρουμε αν μπορούμε να μείνουμε εδώ άλλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, η οικογένεια είδε ένα ράντσο με δύο κατοικίες και, όπως είπε ο ίδιος, η απόφαση πάρθηκε σχεδόν αμέσως. «Σκέφτηκα: “Αυτό είναι που θέλω σε πέντε χρόνια… οπότε γιατί να μην το κάνουμε τώρα;”», δήλωσε.
Ο Τομ Γουέλινγκ αστειεύτηκε στη συνέχεια και με το πώς είναι να είσαι διάσημος σε μια μικρή αγροτική κοινότητα. «Σε μια μικρή πόλη δεν σε ενοχλεί κανείς. Όλοι είναι διάσημοι σε μια μικρή πόλη».
Παρότι δεν ζει πλέον στο Λος Άντζελες, ο Γουέλινγκ δεν έχει αποχωρήσει από τη βιομηχανία του θεάματος. Αυτή την περίοδο παρουσιάζει το podcast TalkVille, όπου μαζί με τον πρώην συμπρωταγωνιστή του στο Smallville, Μάικλ Ρόζενμπαουμ – που υποδύθηκε τον Λεξ Λούθορ – κάνουν επαναπροβολή και συζήτηση των επεισοδίων της σειράς. Παράλληλα, θα πρωταγωνιστήσει στη νέα κωμωδία Chasing Summer, σε σενάριο της κωμικού Ιλάιζα Σλέσινγκερ.
Αναφερόμενος στα γυρίσματα της νέας ταινίας, ο ηθοποιός δήλωσε: «Ήταν τόσο διασκεδαστικό να γυρίζεται. Όλοι ήθελαν να είναι εκεί. Όλες οι αποφάσεις παίρνονταν επιτόπου στο πλατό, ήταν συνεργατικό, και μου θύμισε γιατί αγαπώ αυτή τη δουλειά».
Όταν δεν εργάζεται, ο Τομ Γουέλινγκ αφιερώνεται στην οικογένειά του – ο ίδιος και η Τζέσικα Ρόουζ απέκτησαν τον δεύτερο γιο τους τον Ιούνιο του 2021 – αλλά και στη δραστηριότητα της συζύγου του, που αφορά στην εκτροφή αλόγων. «Έχουμε αμερικανικά άλογα, άλογα για άλματα, και τα εκτρέφουμε. Είμαι πολύ χαρούμενος να βοηθάω, αλλά εκείνη είναι η καπετάνισσα του πλοίου», είπε.
