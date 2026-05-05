Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε αποθήκη στη Βάρδα Ηλείας
ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεία Σορός

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης (5/5) στη Βάρδα της Ηλείας, καθώς εντοπίστηκε σορός άνδρα σε προχωρημένη σήψη σε μία αποθήκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews,  η σορός είναι πιθανό να ανήκει σε αλλοδαπό εργάτη γης.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, που απέκλεισαν την περιοχή. Ταυτόχρονα σπεύδει και ιατροδικαστής προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτοψία και να αποσαφηνιστούν τα αίτια και οι συνθήκες θανάτου του άνδρα.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των Αρχών.


