Η Κένταλ Τζένερ διαψεύδει τις φήμες για τη σεξουαλικότητά της: Δεν είμαι λεσβία
Η 30χρονη τόνισε σε podcast ότι την ενοχλεί κυρίως η κακία με την οποία διατυπώνονται τα σχόλια
Τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο σχετικά με τη σεξουαλικότητά της επιχείρησε να βάλει η Κένταλ Τζένερ, μιλώντας δημόσια για πρώτη φορά για το θέμα. Το μοντέλο και τηλεοπτική περσόνα, κόρη της Κρις και της Κέιτλιν Τζένερ, παραδέχτηκε ότι γνωρίζει πολύ καλά πως υπάρχει «μια ολόκληρη πλευρά του ίντερνετ» που θεωρεί ότι κρύβει κάτι από το κοινό της, ξεκαθαρίζοντας όμως πως οι εικασίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Η Τζένερ, καλεσμένη στο podcast In Your Dreams του Όουεν Θάιλ, σημείωσε ότι αυτό που τη βαραίνει περισσότερο δεν είναι η ίδια η φημολογία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται. Όπως είπε: «Υπάρχει μια ολόκληρη πλευρά του ίντερνετ που νομίζει ότι είμαι λεσβία. Θέλεις να σου πω τι με ενοχλεί πραγματικά; Το πόσο κακοί είναι γι’ αυτό. Δεν είναι με μια αγκαλιά τύπου “γεια, αν ήσουν, ναι, έλα”. Δεν είναι ευγενικό. Είναι πολύ κακό. Είναι πολύ του στιλ “τι στο διάολο κάνεις;”».
Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται ως λεσβία, τονίζοντας ωστόσο πως, αν ίσχυε κάτι τέτοιο, δεν θα το έκρυβε. Αναφερόμενη στη δυσκολία που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι όταν καλούνται να μιλήσουν ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά τους, είπε: «Καταλαβαίνω ότι το coming out δεν είναι εύκολο για κανέναν, αν όχι για τους περισσότερους. Και δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, αλλά γνωρίζοντας τον εαυτό μου – και μπορώ να μιλήσω για μένα εδώ – γνωρίζοντας τον εαυτό μου, νομίζω ότι σε αυτό το σημείο της ζωής μου, θα ήμουν out αν ήμουν». Και συμπλήρωσε: «Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Απλώς λέω ότι γνωρίζοντας εμένα και γνωρίζοντας πώς θα ήθελα να ζήσω τη ζωή μου, θα ήμουν. Δεν θα είχα κανένα πρόβλημα να είμαι αυτό».
Η ίδια ανέφερε επίσης ότι δεν καταλαβαίνει γιατί μέρος του κοινού επιμένει στο σενάριο ότι αποκρύπτει κάτι για λόγους εικόνας ή «brand». Όπως το έθεσε: «Νομίζω ότι υπάρχει ένα ολόκληρο αφήγημα ότι κρύβω αυτό το πράγμα… Έχω δει πραγματικά τρελά πράγματα που λένε “είναι κακό για το business”. Και λέω “τι; πώς;” Δεν το καταλαβαίνω». Για να καταλήξει με τη δική της θέση σήμερα: «Όλα αυτά για να πω ότι, μέχρι σήμερα, δεν είμαι. Δεν νομίζω ότι θα είμαι, αλλά δεν κλείνω πόρτες σε εμπειρίες στη ζωή».
Στο παρελθόν, η Τζένερ έχει συνδεθεί δημόσια με γνωστά πρόσωπα, ενώ η τελευταία σχέση που είχε απασχολήσει περισσότερο ήταν με τον Bad Bunny, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για χωρισμό προς τα τέλη του 2023.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Kendall Jenner Breaks Her Silence on Longstanding Internet Rumor That She's Secretly a Lesbian https://t.co/hP4RHRl3gv— People (@people) January 9, 2026
