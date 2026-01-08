Τζέιμς Ράνσον: Επιβεβαιώθηκε ως αυτοκτονία η αιτία θανάτου του ηθοποιού
Ο ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο «The Wire» και στο «It: Chapter Two» πέθανε σε ηλικία 46 ετών
Η αυτοκτονία επιβεβαιώθηκε ως η αιτία θανάτου του Τζέιμς Ράνσον από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κομητείας Λος Άντζελες, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών.
Ο Ράνσον που έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στο «The Wire» και στο «It: Chapter Two», πέθανε στις 19 Δεκεμβρίου στο Λος Άντζελες.
Ο ηθοποιός άφησε πίσω του τη σύζυγό του, Τζέιμι ΜακΦι, και τα δύο τους παιδιά. Η Τζέιμι, που παντρεύτηκε με τον Ράνσον τον Σεπτέμβριο του 2017, θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια μέσω Instagram δύο μέρες μετά τον θάνατό του, ευχαριστώντας τον για τα «μεγαλύτερα δώρα» της ζωής της, τα παιδιά τους. «Σου είπα ότι σε έχω αγαπήσει 1000 φορές πριν και ξέρω ότι θα σε αγαπήσω ξανά. Μου είπες πρέπει να είμαι περισσότερο σαν εσένα και εσύ περισσότερο σαν εμένα και είχες απόλυτο δίκιο», έγραψε.
Μετά τον θάνατό του ηθοποιού δημιουργήθηκε σελίδα GoFundMe για την υποστήριξη της οικογένειας, που συγκέντρωσε σχεδόν 300.000 δολάρια. Στην περιγραφή της σελίδας αναφέρεται: «Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, χάσαμε τον Τζέιμς Ράνσον, αγαπημένο σύζυγο, πατέρα και φίλο. Ο Τζέιμς, που οι φίλοι τον φώναζαν PJ, ήταν αστείος, έξυπνος και γεμάτος ζωή. Πάνω απ’ όλα, ήταν ένας εξαιρετικός πατέρας».
Στη συνέχεια τονίζεται η σχέση του με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους: «Η Τζέιμι, που οι φίλοι τη φώναζαν Skipper, και τα παιδιά τους, Τζακ και Βάιολετ, ήταν το κέντρο του κόσμου του. Τους αγαπούσε απεριόριστα και τον αγαπούσαν με την ίδια ένταση».
Ο Ράνσον ήταν γνωστός για τη συμμετοχή του στο «The Wire», το «It: Chapter Two» και το «Generation Kill». Είχε αποκαλύψει ότι υπέστη κακοποίηση, ενώ είχε αναφερθεί και στον εθισμό του στην ηρωίνη, ενώ είχε δηλώσει ότι είχε χρέη 30.000 δολαρίων μέχρι την ηλικία των 27 ετών.
Φωτογραφία άρθρου: Alberto E. Rodriguez/Getty Images
