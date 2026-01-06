Στράτος Τζώρτζογλου: Έχει τύχει να έρθουν στο θέατρο για να δουν τα οπίσθιά μου και όχι την ερμηνεία μου
Το να είσαι διάσημος ηθοποιός σου φέρνει πολλούς θαυμαστές, αλλά δεν σημαίνει τίποτα, ανέφερε μεταξύ άλλων
Μιλώντας για την επαγγελματική του πορεία ο Στράτος Τζώρτζογλου δήλωσε πως είχε τύχει στο παρελθόν να πάνε στο θέατρο άτομα όχι για να παρακολουθήσουν την ερμηνεία του, αλλά για να τον δουν γυμνό.
Πιο αναλυτικά, ο Στράτος Τζώρτζογλου είπε στην εκπομπή Happy Day, την Τρίτη 6 Ιανουαρίου: «Το να είσαι διάσημος ηθοποιός, ναι, σου φέρνει πολλούς θαυμαστές. Δεν σημαίνει τίποτα. Είναι καλό να έρχονται να σε παρακολουθούνε για την υποκριτική, όχι γιατί έχεις ωραία οπίσθια. Που μου ‘χει συμβεί και αυτό. Γιατί στο ''Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι'' πήρα πολύ καλές κριτικές ως ερμηνεία. Αλλά πολύς κόσμος ερχότανε για να με δει γυμνό».
Αναφερόμενος στο πώς επηρέασε η εξωτερική του εμφάνιση στην επαφή του με τις γυναίκες, ο ηθοποιός σχολίασε: «Αν σε ενδιαφέρει μόνο η σωματική απόλαυση, η εξωτερική εμφάνιση βοηθάει. Γιατί σε βλέπουνε σαν πακέτο. ''Α, ο Τζώρτζογλου είναι γοητευτικός, θα ‘θελα γρήγορα να πάω μαζί του''. Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές και είχα πολλές προτάσεις αλλά δεν πήγαινα».
Στην ίδια συνέντευξη, διευκρίνισε ότι δεν ήταν ποτέ υπέρ των ευκαιριακών σχέσεων: «Εγώ παντρεύτηκα στα 21 με μία γυναίκα με την οποία την αγαπούσα και ήμουνα πολύ ερωτευμένος και δεν απίστησα ποτέ. Και ήμουνα πολύ πιστός. Αλλά και μετά που χώρισα, πάντα έκανα σχέσεις στη ζωή μου. Δύο, τρία χρόνια, μέχρι να ‘ρθει η Σοφία με την οποία ήταν η δεύτερη φορά που παντρεύτηκα και είμαστε τώρα οχτώ χρόνια μαζί. Δεν ήμουνα του one night stand. Και πάντα επέλεγα πού θα δώσω την ενέργειά μου και τι ενέργεια θα πάρω».
Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι ήταν παντρεμένος δεν λειτουργούσε αποτρεπτικά για τις γυναίκες που τον θαύμαζαν. «Οι γυναίκες δεν χαλιόντουσαν που ήμουνα παντρεμένος… Το δείχνανε. Όπως και πιθανόν… και άντρες. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που σου κάνει σεξουαλική προσφορά. Μπορεί να κολακέψει λίγο ένα κομμάτι του ''εγώ'' σου, όχι της ψυχής σου», σημείωσε.
