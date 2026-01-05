Η Κλέλια Ανδριολάτου ταξίδεψε στη Ρώμη, δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους εικόνες από το ταξίδι της στην Ιταλία
Η Κλέλια Ανδριολάτου πραγματοποίησε ένα ταξίδι στην Ιταλία και συγκεκριμένα στη Ρώμη.
Η ηθοποιός που είναι ιδιαίτερα ενεργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μοιράζεται πολύ συχνά με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους υλικό από την καθημερινότητά της, παρουσίασε εικόνες από το πρόσφατο ταξίδι της.
Στα στιγμιότυπα που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram, η Κλέλια Ανδριολάτου απαθανατίζεται μπροστά στο Κολοσσαίο, αλλά και σε άλλα σημεία της ιταλικής πρωτεύουσας που επισκέφτηκε.
Δείτε τα στιγμιότυπα που δημοσίευσε
