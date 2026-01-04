Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μαρόκο
Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μαρόκο
Δείτε τα στιγμιότυπα που ανάρτησε η διάσημη τραγουδίστρια στο Instagram
Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μαρόκο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαντόνα.
Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από μια βραδιά που πέρασε στην ύπαιθρο, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της και τον σύντροφό της. Στις εικόνες που ανάρτησε, η 67χρονη σταρ φαίνεται να ποζάρει με φόντο φωτιές και σκηνές, αλλά και δίπλα σε άντρες με παραδοσιακές φορεσιές πάνω σε άλογα.
Το φωτογραφικό άλμπουμ της Μαντόνα από το Μαρόκο
Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από μια βραδιά που πέρασε στην ύπαιθρο, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της και τον σύντροφό της. Στις εικόνες που ανάρτησε, η 67χρονη σταρ φαίνεται να ποζάρει με φόντο φωτιές και σκηνές, αλλά και δίπλα σε άντρες με παραδοσιακές φορεσιές πάνω σε άλογα.
Το φωτογραφικό άλμπουμ της Μαντόνα από το Μαρόκο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα