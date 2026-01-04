ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μαντόνα Μαρόκο

Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μαρόκο

Δείτε τα στιγμιότυπα που ανάρτησε η διάσημη τραγουδίστρια στο Instagram

Η Μαντόνα δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μαρόκο
Νέες φωτογραφίες από το ταξίδι της στο Μαρόκο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Μαντόνα

Η διάσημη τραγουδίστρια δημοσίευσε στο Instagram στιγμιότυπα από μια βραδιά που πέρασε στην ύπαιθρο, έχοντας στο πλευρό της τα παιδιά της και τον σύντροφό της. Στις εικόνες που ανάρτησε, η 67χρονη σταρ φαίνεται να ποζάρει με φόντο φωτιές και σκηνές, αλλά και δίπλα σε άντρες με παραδοσιακές φορεσιές πάνω σε άλογα.

Το φωτογραφικό άλμπουμ της Μαντόνα από το Μαρόκο


