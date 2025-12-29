Stranger Things: Ποιο είναι το επεισόδιο που σημείωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία στην ιστορία της σειράς
Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά δέχτηκε ένα «πλήγμα»
Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για το φινάλε του Stranger Things έχει ξεκινήσει, η δημοφιλής σειρά του Netflix δέχτηκε ένα σημαντικό «πλήγμα», με το έβδομο επεισόδιο να προκαλεί συζητήσεις μεταξύ των θαυμαστών της.
Συγκεκριμένα, το «Chapter Seven: The Bridge» από το δεύτερο μέρος της πέμπτης σεζόν είναι μέχρι στιγμής εκείνο που έχει σημειώσει τη χαμηλότερη βαθμολογία.
Αναλυτικότερα, στο iMDB, το Stranger Things 5 – Volume 2 Επεισόδιο 7 βαθμολογείται με 5.5 στα 10 και αυτός ο αριθμός το κάνει το χειρότερο σε βαθμολογία επεισόδιο στην ιστορία του Stranger Things. Το συγκεκριμένο επεισόδιο έχει συγκεντρώσει πάνω από 71.000 κριτικές από τους φαν τις τελευταίες ημέρες.
Την ίδια στιγμή, απομένει ακόμα ένα επεισόδιο που θα προβληθεί την Πρωτοχρονιά και πολλοί δηλώνουν νευρικοί για το πώς θα ολοκληρωθεί το πολυαναμενόμενο φινάλε, σε μια σεζόν που θεωρείται ίσως η πιο διχαστική.
Episode 7 of ‘STRANGER THINGS’ Season 5 has become the lowest-rated episode in the show’s history on iMDb— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 28, 2025
The episode currently has a 5.9 rating pic.twitter.com/FYAvLDHbhK
