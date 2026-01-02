Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση, το ηχητικό ντοκουμέντο της αστυνομίας
GALA
Τόμι Λι Τζόουνς Κόρη Υπερβολική δόση

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση, το ηχητικό ντοκουμέντο της αστυνομίας

Η ιατροδικαστική εξέταση θα καθορίσει την αιτία θανάτου

Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση, το ηχητικό ντοκουμέντο της αστυνομίας
5 ΣΧΟΛΙΑ
Η κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς, Βικτόρια Τζόουνς, φέρεται να πέθανε από υπερβολική δόση, σύμφωνα με ηχητικό καταγραφής κλήσης 911 που έφερε στη δημοσιότητα το TMZ. Η κλήση καταγράφηκε ως «κωδικός 3 για υπερβολική δόση – αλλαγή χρώματος», περιστατικό που θεωρείται επείγον και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Οι πρώτοι διασώστες έφτασαν στο σημείο λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα, την 1η Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο Φέρμοντ, στο Σαν Φρανσίσκο. Η 34χρονη βρέθηκε ξαπλωμένη στο πάτωμα του 14ου ορόφου, όταν ένοικος του ξενοδοχείου, που αρχικά θεώρησε ότι μπορεί να ήταν μεθυσμένη, ειδοποίησε το προσωπικό. Οι υπάλληλοι αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι ήταν αναίσθητη, ξεκίνησαν αμέσως ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν ασθενοφόρο. Οι διασώστες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να την επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ και τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της στο σημείο.



Παρότι το ηχητικό ανέφερε την πιθανότητα υπερβολικής δόσης, δεν βρέθηκαν σύνεργα ναρκωτικών κοντά στο σώμα της. Αστυνομικές πηγές που επικαλείται η Daily Mail ανέφεραν ότι δεν υπήρχαν σημάδια κακουργηματικής ενέργειας ή σωματικού τραύματος. Οι Αρχές απέφυγαν να κάνουν εικασίες και έχει ήδη προγραμματιστεί ιατροδικαστική εξέταση για να καθοριστεί επίσημα η αιτία θανάτου.

Η Βικτόρια ήταν κόρη του Τόμι Λι Τζόουνς και της δεύτερης συζύγου του, Κίμπερλι Κλάφλεϊ, με την οποία ο ηθοποιός ήταν παντρεμένος από το 1981 έως το 1996.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης