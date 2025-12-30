Στηβ Ντούζος για την περιπέτεια της υγείας του: Είμαι σκύλος, δεν καταλαβαίνω τίποτα
Ο ηθοποιός βρίσκεται στο νοσοκομείο με κορωνοϊό
Με κορωνοϊό νοσηλεύεται ο Στηβ Ντούζος, δηλώνοντας αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του.
Ο ηθοποιός μίλησε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» αναφέροντας ότι βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο νοσοκομείο, καθώς πριν από έξι μήνες είχε χρειαστεί να νοσηλευτεί ξανά. Ο ίδιος δήλωσε ότι πέρασε τα Χριστούγεννα μακριά από το σπίτι του, προσθέτοντας ότι πιθανότατα θα υποδεχτεί τη νέα χρονιά εντός του νοσοκομείου.
Ο Στηβ Ντούζος εξήγησε ότι οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του, λόγω της αυξημένης ευαισθησίας που παρουσιάζει το αναπνευστικό του σύστημα. Υπενθύμισε, μάλιστα, πως ο κορωνοϊός είχε επιβαρύνει την υγεία του και την Πρωτοχρονιά του 2025, όταν είχε χρειαστεί και τότε να παραμείνει για λίγες ημέρες στο νοσοκομείο.
«Τώρα φεύγοντας ο χρόνος ξανακόλλησα κορωνοϊό. Είναι παλιό στέλεχος αλλά επειδή έχω ΧΑΠ, τις καρδιές και αυτά, νοσηλεύομαι για κάθε περίπτωση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σπεύδοντας να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας: «Ό,τι παθαίνεις χθες, να το ξεχνάς. Είμαι σκύλος, δεν καταλαβαίνω τίποτα».
Πριν από λίγες ημέρες, την Παρασκευή ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με ένα οξύμετρο και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε: «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Σας αγαπώ πολύ! Είσαστε το οξυγόνο μου».
Πριν από λίγες ημέρες, την Παρασκευή ο ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook μία φωτογραφία με ένα οξύμετρο και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε: «Το καλύτερο φάρμακο. Ο μεγαλύτερος πλούτος είναι η οικογένεια. Σας αγαπώ πολύ! Είσαστε το οξυγόνο μου».
