«Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν»: Γυρίσματα σε Αθήνα, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη και Μυτιλήνη για το νέο docudrama της Μιμής Ντενίση
«Μέσα από τα μάτια της γυναίκας του Έλγιν θέλησα να αφηγηθώ μια ιστορία για την ανθρώπινη ευθύνη απέναντι στην Ιστορία», δηλώνει η Μιμή Ντενίση
Η Μιμή Ντενίση και η εταιρία LUMAD ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ με τίτλο «Η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν», φωτίζοντας μια άγνωστη πτυχή της ιστορίας των Μαρμάρων του Παρθενώνα μέσα από το βλέμμα της Μαίρης Νίσμπετ, συζύγου του λόρδου Έλγιν.
Ύστερα από εκτενή έρευνα, η δημιουργός εντόπισε πρωτότυπα γράμματα της Μαίρης Νίσμπετ, στα οποία η ίδια, με την επιπολαιότητα και την ελαφρότητα της ηλικίας της αλλά και της αριστοκρατικής της καταγωγής, περιγράφει γλαφυρά το χρονικό της αρπαγής των μαρμάρων, ενώ αποδεικνύεται πέραν πάσας αμφιβολίας ότι το μοναδικό κίνητρο των Έλγιν ήταν η διακόσμηση του πύργου τους.
Μια αποκάλυψη που ρίχνει νέο φως όχι μόνο στην αρπαγή των Γλυπτών, αλλά και στην κοσμοαντίληψη μιας εποχής όπου η πολιτιστική λεηλασία θεωρούνταν δείγμα κύρους και δύναμης.
Πρόκειται για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που συνδυάζει κινηματογραφικές αναπαραστάσεις, ιστορική αφήγηση και σύγχρονες μαρτυρίες αρχαιολόγων, ιστορικών και ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Μυτιλήνη, Αίγινα, Λάρισα, Ελευσίνα, Λαύριο, Λονδίνο και Κωνσταντινούπολη, εξιστορώντας το ιστορικό ταξίδι των Μαρμάρων του Παρθενώνα, από την Αθήνα του 19ου αιώνα έως τη σύγχρονη συζήτηση για τον επαναπατρισμό τους.
Η Μιμή Ντενίση σημειώνει:
«Μέσα από τα μάτια της γυναίκας του Έλγιν θέλησα να αφηγηθώ μια ιστορία για την ανθρώπινη ευθύνη απέναντι στην Ιστορία. Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα δεν είναι απλώς ένα ζήτημα τέχνης και δικαιοσύνης, αλλά μια διαρκής υπενθύμιση του ορίου ανάμεσα στη δύναμη και στον σεβασμό».
Το ντοκιμαντέρ αναμένεται να παρουσιαστεί στο κοινό μέσα στο 2026.
Σενάριο και ιστορική έρευνα: Μιμή Ντενίση,
Ιστορική επιστημονική επιμέλεια: Νίκος Σταμπολίδης
