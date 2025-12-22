Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ ερωτευμένοι στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ ερωτευμένοι στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε μία βραδινή έξοδο
Σε μία ρομαντική βόλτα στη Νέα Υόρκη απαθανατίστηκαν ο Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ.
Το ζευγάρι παρακολούθησε το βράδυ του Σαββάτου του Δεκεμβρίου τη θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ που πρωταγωνιστεί ο Κιάνου Ριβς. Ο ηθοποιός και το μοντέλο απαθανατίστηκαν κατά την έξοδο τους από τον χώρο να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι. H Χαντίντ φορούσε ένα μακρύ παλτό σε γκρι απόχρωση, μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε μπλε παλτό και παντελόνι σε μπεζ χρώμα.
Δείτε τις φωτογραφίες
Οι φήμες ότι οι δύο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν τους είδαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη. Τον Μάιο, η Χαντίντ δημοσίευσε στα social media την πρώτη της φωτογραφία με τον Κούπερ. Μέχρι τότε κανένας από τους δύο δεν είχε δημοσιεύσει κοινή τους εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σπάνιες ήταν και οι δημόσιες εμφανίσεις τους. Με αφορμή τα γενέθλια του μοντέλου, φωτογραφήθηκαν μαζί, με τη Χαντίντ να μοιράζεται το στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται να φιλάει τον σύντροφό της.
Φωτογραφίες: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
