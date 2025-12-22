Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ ερωτευμένοι στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
GALA
Μπράντλεϊ Κούπερ Τζίτζι Χαντίντ Έξοδος

Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ ερωτευμένοι στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι απαθανατίστηκε σε μία βραδινή έξοδο

Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ ερωτευμένοι στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Ελένη Μήτση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε μία ρομαντική βόλτα στη Νέα Υόρκη απαθανατίστηκαν ο Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ.

Το ζευγάρι παρακολούθησε το βράδυ του Σαββάτου του Δεκεμβρίου τη θεατρική παράσταση στο Μπρόντγουεϊ που πρωταγωνιστεί ο Κιάνου Ριβς. Ο ηθοποιός και το μοντέλο απαθανατίστηκαν κατά την έξοδο τους από τον χώρο να περπατούν πιασμένοι χέρι χέρι. H Χαντίντ φορούσε ένα μακρύ παλτό σε γκρι απόχρωση, μαύρα γυαλιά ηλίου, ενώ ο σύντροφός της επέλεξε μπλε παλτό και παντελόνι σε μπεζ χρώμα.

Δείτε τις φωτογραφίες
Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ ερωτευμένοι στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες
Μπράντλεϊ Κούπερ και Τζίτζι Χαντίντ ερωτευμένοι στη Νέα Υόρκη, δείτε φωτογραφίες

Οι φήμες ότι οι δύο τους είναι ζευγάρι ξεκίνησαν για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2023, όταν τους είδαν να δειπνούν μαζί στη Νέα Υόρκη. Τον Μάιο, η Χαντίντ δημοσίευσε στα social media την πρώτη της φωτογραφία με τον Κούπερ. Μέχρι τότε κανένας από τους δύο δεν είχε δημοσιεύσει κοινή τους εικόνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ σπάνιες ήταν και οι δημόσιες εμφανίσεις τους. Με αφορμή τα γενέθλια του μοντέλου, φωτογραφήθηκαν μαζί, με τη Χαντίντ να μοιράζεται το στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται να φιλάει τον σύντροφό της.

Φωτογραφίες: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia
Ελένη Μήτση
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η νέα, τεχνολογική εποχή μάθησης που διαμορφώνει το αύριο

Ο Όμιλος Active πρωταγωνιστεί στη νέα τεχνολογική εποχή, διευκολύνοντας την ψηφιακή μετάβαση και οδηγώντας τις εξελίξεις σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς για το μέλλον της χώρας, όπως για παράδειγμα της Εκπαίδευσης. 

Η Coca-Cola και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί αυτά τα Χριστούγεννα: Μια μεγάλη αγκαλιά για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Για την Coca-Cola, τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια γιορτή. Είναι η στιγμή που η μαγεία της προσφοράς συναντά την ανάγκη για αλληλεγγύη. Η εποχή που μας θυμίζει πόσο σημαντικό είναι να στεκόμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης