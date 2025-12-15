Ντορέττα Παπαδημητρίου για την προσωπική της ζωή: Νομίζω ότι κάποια πράγματα πια είναι προφανή, δεν είμαι καθόλου της ανάλυσης
Δεν έχω βγει ποτέ να εξηγήσω ή να αναλύσω τίποτα, ζω τη ζωή μου κανονικότατα, δήλωσε η ηθοποιός
Στις ερωτήσεις και τα σχόλια που συχνά γίνονται για την προσωπική της ζωή, αναφέρθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, τονίζοντας πως δεν είναι υπέρ της ανάλυσης σε ό,τι αφορά τα ερωτικά της και συμπλήρωσε ότι «κάποια πράγματα πια είναι προφανή».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» εξηγώντας ότι τα τελευταία χρόνια ζει κανονικά τη ζωή της, ωστόσο δεν προτιμάει να κάνει δημόσιες δηλώσεις και αναλύσεις για θέματα που αφορούν στα προσωπικά της.
Παράλληλα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου πρόσθεσε ότι δεν θα επιβεβαιώσει, ούτε θα διαψεύσει δημοσιεύματα για την προσωπική της ζωή, καθώς όπως σχολίασε, κάποιες καταστάσεις είναι προφανείς: «Εγώ δεν έχω βγει ποτέ να εξηγήσω ή να αναλύσω τίποτα και ζω τη ζωή μου κανονικότατα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Δεν μου αρέσει να την αναλύω και να την εξηγώ. Ούτε θα βγω να πω, ούτε θα βγω να πω όχι. Νομίζω ότι κάποια πράγματα πια είναι προφανή, δεν χρειάζεται να τα εξηγήσεις. Δεν είμαι καθόλου της ανάλυσης, δεν έχω αυτή την υποχρέωση».
