Η κόρη του Γιώργου Ζαμπέτα στις πρόβες της παράστασης «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα»: Ο πατέρας μου θα ήταν πολύ συγκινημένος
Έτσι νιώθω τον πατέρα μου κοντά μου μαζί με τα τραγούδια του, είπε η Κατερίνα Ζαμπέτα, λίγο πριν η παράσταση παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη
Τις πρόβες της παράστασης «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» του Πέτρου Ζούλια, η οποία θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα, παρακολούθησε η κόρη του αείμνηστου συνθέτη και ερμηνευτή.
Η Κατερίνα Ζαμπέτα απευθύνθηκε μέσα από ένα βίντεο στον κόσμο σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, μέρα που θα γιόρταζε ο Γιώργος Ζαμπέτας, κάνοντας αρχικά μία αναφορά στις όμορφες στιγμές που ζούσαν στο σπίτι τους στην ονομαστική του εορτή. Παράλληλα, μίλησε για την παράσταση, ευχαριστώντας τους συντελεστές της, και σημειώνοντας πως θα έκανε τον μεγάλο καλλιτέχνη να συγκινηθεί.
«Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου και αυτή η μέρα ήταν χαρούμενη μέρα γιατί γιόρταζε ο πατέρας μου στο σπίτι και πάντοτε είχαμε πολύ κόσμο. Έτσι, τώρα αναπολώ αυτές τις στιγμές, οι οποίες έχουν φύγει. Είμαι εδώ όμως στις πρόβες που γίνονται για το ''Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα'' που θα πάει στη Θεσσαλονίκη και έχει πρεμιέρα την Τρίτη», ακούγεται να λέει η Κατερίνα Ζαμπέτα, στο βιβλίο της οποίας βασίστηκε η παράσταση.
Στη συνέχεια, η κόρη του Γιώργου Ζαμπέτα τόνισε πως θα ήταν πολύ ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, ενώ ευχαρίστησε τον Πέτρο Ζούλια που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, τους ηθοποιούς, αλλά και όλους τους συντελεστές που συνεισέφεραν στη δημιουργία της. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Έτσι νιώθω τον πατέρα μου κοντά μου μαζί με τα τραγούδια και τη ζωή του. Περνάει η ζωή του όλη μέσα από αυτή την παράσταση, η οποία βασίζεται στο βιβλίο μου ''Γιώργος Ζαμπέτας, Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω''. Αυτό το βιβλίο θα επανεκδοθεί τον Φεβρουάριο κάπως διαφορετικό. Αν ζούσε ο πατέρας μου και έβλεπε αυτήν την παράσταση θα ήταν πάρα πολύ συγκινημένος γιατί θα έβλεπε όλη του τη ζωή να κυλάει, τη μητέρα μου, εμάς τα παιδιά του και όλους εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκε. Και επειδή θα ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και πολύ ευχαριστημένος από αυτή την παράσταση, θέλω να πω ότι αυτή οφείλεται στον Πέτρο Ζούλια και στους συντελεστές, στην κυρία Σταυροπούλου, στην κυρία Τσάφου, στον Ελευθερίου, στη Δανάη Μπάρκα, στον Αθερίδη, στον Κόκλα, όπως επίσης και στους μουσικούς και όλους τους άλλους που τίμησαν τον πατέρα μου».
Η μουσικοθεατρική παράσταση του Πέτρου Ζούλια «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα» έρχεται στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Radio City από την Τρίτη 28 Απριλίου με τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Κώστα Κόκλα, τη Δανάη Μπάρκα, τη Χριστίνα Τσάφου, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τον Αντώνη Κρόμπα, και τον Θοδωρή Αθερίδη.
Η παράσταση παρακολουθεί τα γεγονότα της προσωπικής ζωής του μεγάλου συνθέτη, Γιώργου Ζαμπέτα, μαζί με ένα πλήθος τραγουδιών του. Ο Πέτρος Ζούλιας γράφει ένα κείμενο, προσπαθώντας να αναδείξει τη μοναδική προσωπικότητα του μεγάλου Έλληνα «μάγκα» καλλιτέχνη. Αντλεί τις πληροφορίες, που ζωντανεύουν στη σκηνή, από το βιβλίο της Κατερίνας Ζαμπέτα με τίτλο «Γιώργος Ζαμπέτας, Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω».
Στην παράσταση αξιοποιούνται μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα από αφηγήσεις του ίδιου του συνθέτη, με τη φωνή του. Προβάλλονται αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες, που έντυσε με τη μουσική του και τηλεοπτικές συνεντεύξεις που έδωσε. Έτσι, ο λαϊκός συνθέτης, χωρίς να ενσαρκώνεται από κάποιο ηθοποιό, είναι παρών, σχολιάζοντας, επεμβαίνοντας και αποκαλύπτοντας τις αλήθειες και τις απόψεις του για τα τεκταινόμενα στην παράσταση.
